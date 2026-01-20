FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

जोधपुर में तेज रफ्तार ट्रक-बस की टक्कर, हादसे में 2-3 लोगों की मौत की खबर, BJP के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले CM योगी, दिल्ली-NCR से GRAP-4 हटाया गया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs NZ 1st T20 Pitch Report: नागपुर में होगी चौकों-छक्कों की बारिश या गेंदबाजों का बोलबाला? जानें कैसी है पिच

IND vs NZ 1st T20 Pitch Report: नागपुर में होगी चौकों-छक्कों की बारिश या गेंदबाजों का बोलबाला? जानें कैसी है पिच

Saina Nehwal Love Story: तलाक की दहलीज तक पहुंच गया था साइना नेहवाल का प्यार, फिर पारुपल्ली कश्यप से कैसा बचा रिश्ता?

Saina Nehwal Love Story: तलाक की दहलीज तक पहुंच गया था साइना नेहवाल का प्यार, फिर पारुपल्ली कश्यप से कैसा बचा रिश्ता?

Mahashivratri 2026 Date: इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त

इस साल किस दिन मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानिए सही तारीख, पूजा का विधि और शुभ मुहूर्त

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट

महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट

स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!

स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!

Urban Company की सफलता के पीछे IIT–IIM की पढ़ाई, जानें इसके CEO अभिराज सिंह बहल का एजुकेशनल बैकग्राउंड

Urban Company की सफलता के पीछे IIT–IIM की पढ़ाई, जानें इसके CEO अभिराज सिंह बहल का एजुकेशनल बैकग्राउंड

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

Saina Nehwal Love Story: तलाक की दहलीज तक पहुंच गया था साइना नेहवाल का प्यार, फिर पारुपल्ली कश्यप से कैसा बचा रिश्ता?

Saina Nehwal Love Story: पिछले साल तो साइना अपने पति से तलाक लेने की दहलीत तक आ गई थीं, लेकिन कुछ समय बाद उनके बीच रिश्ता ठीक हो गया.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 20, 2026, 05:26 PM IST

Saina Nehwal Love Story: तलाक की दहलीज तक पहुंच गया था साइना नेहवाल का प्यार, फिर पारुपल्ली कश्यप से कैसा बचा रिश्ता?

Saina Nehwal Love Story

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय स्टार बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने 35 साल की उम्र में अपने शानदार करियर को अलविदा कह दिया है और ऑफिशियल रिटायरमेंट का ऐलान किया है. साइना ने आखिरी बार साल 2023 में सिंगापुर ओपन में खेला था. उसके बाद से वो खेल से दूर चल रही हैं. इस मौके पर फैंस उनकी जुड़ी कहानियां जानने के लिए उत्साहित हैं, तो हम आपको बताएंगे कि उनकी लव स्टोरी कैसी है. पिछले साल तो साइना अपने पति से तलाक लेने की दहलीत तक आ गई थीं, लेकिन कुछ समय बाद उनके बीच रिश्ता ठीक हो गया. आइए जानते हैं कि साइना की लव स्टोरी कैसी है और उनकी शादी कब हुई. 

तलाक की दहलीज तक पहुंच गया था नेहवाल का प्यार

साइना नेहवाल ने शादी के 7 साल बाद 13 जुलाी 2025 को एक ऐसा पोस्ट किया, जिसके बाद पूरा खेल जगत हैरान था. साइना के पति का नाम पारुलपल्ली कश्यप है. साइना ने सोशल मडिया के जरिए अपने पति कश्यप से अलग होने का ऐलान किया था. उन्होंने लिखा था कि लाइफ हमें अलग दिशाओं में ले जा रही है. हम शांति और हीलिंग का फैसला ले रहे हैं. लेकिन फिर चंद ही दिनों में एक चमत्कार हुआ, जिससे एक बार फिर दोनों एक साथ हो गए. 

साइना नेहवाल और पारुलपल्ली कश्यप के अलग होने के ठीक 17 दिन बाद उनकी लाइन में बड़ा यूटर्न आया, जिसकी उम्मीद न उन्होंने और न किसी ने की होगी. 17 दिन बाद 2 अगस्त 2025 को साइना ने अपने पति के साथ एक बार फिर तस्वीर शेयर की और दोनों एक बार फिर एक हो गए थे. इस तस्वीर के साथ साइना ने लिखा था कि हमने फिर से कोशिश करने का फैसला किया है. कभी कभी दूरी आपको एक दूसरे की अहमियत का एहसास करवा देती है. 

कैसी है साइना नेहवाल की लव स्टोरी?

रिपोर्ट्स के अनुसार, साइना नेहवान और पारुलपल्ली कश्यप की पहली मुलाकात साल 1997 में कोचिंग कैंप में हुई थी. तब साइना की उम्र सिर्फ 10 साल थी. लेकिन साल 2002 तक अक्सर उनका सामना होता रहता था और वो दोनों साथ में ट्रेनिंग करते थे. फिर साल 2008 में साइना और कश्यप एक दूसरे को डेट करने लगे. करीब एक दशक तक दोनों ने अफने रिश्ते को छिपाए रखा. लेकिन फिर 2018 को इसका खुलासा किया. साल 2018 दिन 14 दिसंबर साइना और कश्यप ने शादी कर ली थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट
महिलाओं के नाम पर घर खरीदना क्यों है फायदेमंद? मिलती हैं ये खास छूट
स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!
स्ट्रेस होने पर बच्चे पैदा करने लगता है यह जानवर, आदतें जानकर साइंटिस्ट भी रह गए हैरान!
Urban Company की सफलता के पीछे IIT–IIM की पढ़ाई, जानें इसके CEO अभिराज सिंह बहल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
Urban Company की सफलता के पीछे IIT–IIM की पढ़ाई, जानें इसके CEO अभिराज सिंह बहल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ऊंचाई पर है? भीषण सर्दी के बीच यहां पढ़ाई किसी एडवेंचर से कम नहीं
भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ऊंचाई पर है? भीषण सर्दी के बीच यहां पढ़ाई किसी एडवेंचर से कम नहीं
थिएटर के बाद अब OTT पर मचेगा 'धुरंधर' का शोर! घर बैठे 4K HD में देखें रणवीर सिंह-रहमान डकैत का जलवा, जानें कहां और कब
थिएटर के बाद अब OTT पर मचेगा 'धुरंधर' का शोर! घर बैठे 4K HD में देखें रणवीर सिंह-रहमान डकैत का जलवा, जानें कहां और कब
MORE
Advertisement
धर्म
Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
माघ पूर्णिमा कब है, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Khatu Shyam Mela 2026: खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व
खाटू श्याम जी में क्यों लगता है फाल्गुन मेला, जानें इस साल 2026 में कब से होगा शुरू और इसका महत्व
शनिवार शनिदेव का दिन लेकिन होती पूजा हनुमान जी की क्यों है, क्या आप इसकी वजह जानते हैं?
शनिवार शनिदेव का दिन लेकिन होती पूजा हनुमान जी की क्यों है, क्या आप इसकी वजह जानते हैं?
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां
Rahu-Budh Gochar: 18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी  
18 सालों बाद राहु-बुध की युति से इन 3 राशियों का शुरू होने जा रहा स्वर्णिम युग, हर तमन्ना होगी पूरी
MORE
Advertisement