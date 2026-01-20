Saina Nehwal Love Story: तलाक की दहलीज तक पहुंच गया था साइना नेहवाल का प्यार, फिर पारुपल्ली कश्यप से कैसा बचा रिश्ता?

Saina Nehwal Love Story: पिछले साल तो साइना अपने पति से तलाक लेने की दहलीत तक आ गई थीं, लेकिन कुछ समय बाद उनके बीच रिश्ता ठीक हो गया.

भारतीय स्टार बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने 35 साल की उम्र में अपने शानदार करियर को अलविदा कह दिया है और ऑफिशियल रिटायरमेंट का ऐलान किया है. साइना ने आखिरी बार साल 2023 में सिंगापुर ओपन में खेला था. उसके बाद से वो खेल से दूर चल रही हैं. इस मौके पर फैंस उनकी जुड़ी कहानियां जानने के लिए उत्साहित हैं, तो हम आपको बताएंगे कि उनकी लव स्टोरी कैसी है. पिछले साल तो साइना अपने पति से तलाक लेने की दहलीत तक आ गई थीं, लेकिन कुछ समय बाद उनके बीच रिश्ता ठीक हो गया. आइए जानते हैं कि साइना की लव स्टोरी कैसी है और उनकी शादी कब हुई.

तलाक की दहलीज तक पहुंच गया था नेहवाल का प्यार

साइना नेहवाल ने शादी के 7 साल बाद 13 जुलाी 2025 को एक ऐसा पोस्ट किया, जिसके बाद पूरा खेल जगत हैरान था. साइना के पति का नाम पारुलपल्ली कश्यप है. साइना ने सोशल मडिया के जरिए अपने पति कश्यप से अलग होने का ऐलान किया था. उन्होंने लिखा था कि लाइफ हमें अलग दिशाओं में ले जा रही है. हम शांति और हीलिंग का फैसला ले रहे हैं. लेकिन फिर चंद ही दिनों में एक चमत्कार हुआ, जिससे एक बार फिर दोनों एक साथ हो गए.

साइना नेहवाल और पारुलपल्ली कश्यप के अलग होने के ठीक 17 दिन बाद उनकी लाइन में बड़ा यूटर्न आया, जिसकी उम्मीद न उन्होंने और न किसी ने की होगी. 17 दिन बाद 2 अगस्त 2025 को साइना ने अपने पति के साथ एक बार फिर तस्वीर शेयर की और दोनों एक बार फिर एक हो गए थे. इस तस्वीर के साथ साइना ने लिखा था कि हमने फिर से कोशिश करने का फैसला किया है. कभी कभी दूरी आपको एक दूसरे की अहमियत का एहसास करवा देती है.

कैसी है साइना नेहवाल की लव स्टोरी?

रिपोर्ट्स के अनुसार, साइना नेहवान और पारुलपल्ली कश्यप की पहली मुलाकात साल 1997 में कोचिंग कैंप में हुई थी. तब साइना की उम्र सिर्फ 10 साल थी. लेकिन साल 2002 तक अक्सर उनका सामना होता रहता था और वो दोनों साथ में ट्रेनिंग करते थे. फिर साल 2008 में साइना और कश्यप एक दूसरे को डेट करने लगे. करीब एक दशक तक दोनों ने अफने रिश्ते को छिपाए रखा. लेकिन फिर 2018 को इसका खुलासा किया. साल 2018 दिन 14 दिसंबर साइना और कश्यप ने शादी कर ली थी.

