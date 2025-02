दुनियाभर में ‘मास्टर ब्लास्टर’के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिए 11 साल से ज्यादा का समय हो गया है. मगर उनके नाम अब भी ऐसे रिकॉर्ड हैं.

जिसको तोड़ना मानो जैसे पहाड़ तोड़ने जैसा काम हैं. सचिन एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर रन बनाते हुए दिखाई देंगे. जिसके लिए उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरु कर दी है.

नेट्स में पसीना बहा रहे सचिन तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर एक बार फिर से क्रिकेट से मैदान पर वापसी करने जा रहे है. इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के पहले सीजन में सचिन अपने खेल के जरिए फैंस को एंटरटेन करेंगे. जिसकी लिए उन्होंने नेट्स में पसीना बहाना शुरु कर दिया है.

Look 👀 who we saw 🏏 in the nets from our windows 🥹#MumbaiMeriJaan #MumbaiIndians pic.twitter.com/viHWkHIbC4