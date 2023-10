अपने ही घर वानखेड़े में लगेगी सचिन तेंदुलकर की मूर्ति, वर्ल्ड कप के दौरान सम्मानित करेगा MCA

डीएनए हिंदी: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर को आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सम्मानित किया जाएगा. क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन की वानखेड़े में मूर्ति लगाई जाएगी, जिसका अनावरण 1 नवंबर को होना है. इसकी तैयारियां शुरू हो गई है. भारत और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप मैच 2 नवंबर को वानखेड़े में खेला जाना है. चलिए जानते हैं कि वानखेड़े में सचिन की कितनी फीट ऊंची मूर्ति बनेगी?

सचिन तेंदुलकर की मूर्ति को बनाने का काम अहमदनगर के मूर्तिकार प्रमोद कांबली को सौंपा गया है. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम में सचिन की मूर्ति को बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है. एमसीए आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के दौरान मास्टक ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की मूर्ति को श्रद्धांजलि के रूप में स्थापित करेगा. सचिन की मूर्ति लगभग 14 फीट ऊंची बनाई जाएगी.

#WATCH | Maharashtra | Painter-sculptor from Ahmednagar, Pramod Kamble has been working on the statue of Cricket legend Sachin Tendulkar. The statue will be installed by the Mumbai Cricket Association (MCA) at Wankhede Stadium, as a tribute to Tendulkar who turned 50 earlier this… pic.twitter.com/nMpdI1vZ0C

मूर्तिकार प्रमोद ने सचिन की मूर्ति को लेकर कही यह बात

मूर्तिकार प्रमोद कांबली ने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा, "सचिन की मूर्ति का अनावरण 1 नवंबर को किया जाएगा. एमसीए ने कहा था कि प्रतिमा श्रद्धांजलि के रूप में वानखेड़े स्टेडियम में स्थापित की जाएगी. इसकी घोषणा के अगले दिन मुझे इस पर काम करने के लिए बुलाया गया था. फिर मैंने सचिन तेंदुलकर से संपर्क किया और उनसे मुलाकात की. हमने इस बारे में चर्चा की कि प्रतिमा कैसे बनाई जानी चाहिए. हालांकि हमने सचिन के छक्का लगाने वाले शॉट को अंतिम रूप दिया. हमने पहले एक लघु मॉडल बनाया और फिर उसे देखकर 14 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई. वर्ल्ड मानचित्र और क्रिकेट गेंद के ग्राफिक संयोजन के साथ हमने एक ग्लोब बनाया है. इसके शीर्ष पर सचिन तेंदुलकर को प्रतीकात्मक रूप से चित्रित किया गया है. हम एक पैनल भी स्थापित कर रहे हैं, जिसमें उनके करियर पर एक रेखा होगी."

#WATCH | Pramod Kamble says, "...The statue will be unveiled on November 1...MCA had said that the statue would be installed at Wankhede Stadium as a tribute to him...The day after it was announced, I was called to work on it...I then contacted (Sachin Tendulkar) and met him. We… https://t.co/OPs45HqfFj pic.twitter.com/IfcPiiLpJH