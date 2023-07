SA20: बटलर और मिलर के सामने क्या होगा राशिद खान का हाल, जानें भारत में कहां और कैसे देखें लाइव

डीएनए हिंदी: साउथ अफ्रीका एक बार फिर से नए लीग (South Africa T20 League 2023) को शुरू करने जा रहा है. इस लीग में 6 टीमें भाग ले रही हैं और सभी छह टीमों के भारतीय आईपीएल (Indian Premier League) फ्रेंचाइजी टीमों ने खरीदा है. लीग का पहला मुकाबला आज कैपटाउन के न्यूलैंड्स में एमआई केपटाउन (MI Cape Town) और पर्ल रॉयल्स (Paarl Royals) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमें दुनिया के दिग्गजों से भरी हुई हैं और मंगलवार को कैपटाउन में एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. 10 जनवरी से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 11 फरवरी को खेला जाएगा. इस दौरान कुल 33 मैच खेले जाएंगे. सभी मुकाबलों को आप भारत में लाइव देख सकते हैं.

'रो क्यूं रहा है इतना मोटा-मोटा गाल कर लिया है' देखिए Rohit Sharma ने कैसे अपने रोते हुए छोटे फैन को हंसाया

पर्ल रॉयल्स: जेसन रॉय, जोस बटलर (विकेटकीपर), इयान मॉर्गन, डेविड मिलर (कप्तान), इवान जोन्स, फेरिस्को एडम्स, कोडी यूसुफ, एंडिले फेलुकवायो, लुंगी एनगिडी, ओबेड मैकॉय, तबरेज शम्सी, डेन विलास, कॉर्बिन बॉश, ब्योर्न फॉर्च्यून, विहान लुब्बे, इमरान मानक, रेमन साइमंड्स और मिचेल वान बुरेन

एमआई केपटाउन: डेवाल्ड ब्रेविस, लियाम लिविंगस्टोन, जॉर्ज लिंडे, डेलानो पोटगीटर, रासी वन डर डूसन, रेयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), सैम क्यूरन, राशिद खान (कप्तान), कगिसो रबाडा, जोफ्रा आर्चर, ओडियन स्मिथ, ओली स्टोन, बेउरन हेंड्रिक्स, जियाद अब्राहम, ग्रांट रोएलोफसेन, वकार सलामखील, वेस्ली मार्शल और डुआन जानसन.

SA20 2023 में कहां खेला जाएगा MI Cape Town vs Paarl Royals का मुकाबला?

स्टार्स और दिग्ग्ज खिलाड़ियों से सजी एमआई केपटाउन और पर्ल रॉयल्स के बीच मुकाबला केपटाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में खेला जाएगा.

IND vs SL 1st ODI: भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले वनडे के लिए स्कूलों की छुट्टी, ऑफिस से भी मिला हाफडे

SA20 2023 में MI Cape Town vs Paarl Royals का मुकाबला कब शुरू होगा?

एमआई केपटाउन और पर्ल रॉयल्स के बीच मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 9 बजे से शुरू होगा. साउथ अफ्रीकी फैंस इस मुकाबले को शाम 5.30 बजे से लाइव देख सकते हैं.

किस चैनल पर देखा जाएगा MI Cape Town vs Paarl Royals का मुकाबला?

एमआई केपटाउन और पर्ल रॉयल्स के बीच मुकाबले को भारतीय फैंस स्पोर्ट्स 18 पर लाइव देख सकते हैं.

कहां देख सकेंगे MI Cape Town vs Paarl Royals की Live Streaming?

Day 1⃣ of @SA20_League is here‼️



The 🏠 ground for 𝗕𝗹𝘂𝗲𝘀 💙 will be the ⚔️ ground for @MICapeTown and @paarlroyals 🏏



Catch the 🔥 action of the inaugural #SA20League 👉 LIVE only on #JioCinema & #Sports18 📲#SA20onJioCinema #SA20onSports18 pic.twitter.com/PWLfU4KsCn