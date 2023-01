SA20: Faf Du Plessis ने पकड़ा हैरतंगेज कैच, कमेंटेटर समेत फैंस भी देखकर रह गए दंग, देखें वीडियो

SA20 के 17वें मुकाबले में Joburg Super Kings ने Sunrisers Eastern Cape को 5 विकेट से हराकर सीजन की तीसरी जीत दर्ज की.

sa20 faf du plessis outstanding catch in sunrisers eastern cape vs joburg super kings match sec vs jsk