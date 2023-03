SA Vs WI: टेस्ट में क्लीन स्वीप के बाद वेस्टइंडीज को वनडे में दो-दो हाथ के लिए साउथ अफ्रीका तैयार, आंकड़ों में देखें कौन भारी 

SA Vs WI Head To Head

डीएनए हिंदी: साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज (SA Vs WI ODI) गुरुवार से शुरू हो रही है. इससे पहले दो टेस्ट मैचों की सीरीज में मेजबानों ने क्लीन स्वीप किया है. तेंबा बावुमा की टीम ने इससे पहले इंग्लैंड को भी वनडे में भी मात दी थी. दोनों ही टीमों के पास कुछ उम्दा पावर हिटर्स हैं और गेंदबाजी में भी अच्छे विकल्प हैं. हेड टू हेड में कौन किस पर भारी रहा है और क्या हैं आंकड़े जानें सब कुछ.

वनडे मुकाबलों की बात करें तो अब तक साउथ अफ्रीका (SA Vs WI ODI) का ही सिक्का चला है. दोनों टीमों का अब तक 62 बार आमना-सामना हुआ है और उसमें साउथ अफ्रीका ने 44 मैचों में जीत दर्ज की है. वेस्टइंडीज सिर्फ 15 मैच ही जीत पाई है. 2 मुकाबले बिना किसी नतीजे के खत्म हुए हैं और एक मैच टाई रहा है. दक्षिण अफ्रीका को घर में हराना शाई होप की टीम के लिए मुश्किल होगा. हालांकि वेस्टइंडीज कभी भी बड़ा उलटफेर करने में सक्षम है.

लुंगी एन्गिडी और जेसन होल्डर बना सकते हैं बड़े रिकॉर्ड

खिलाड़ियों के निजी प्रदर्शन की बात की जाए तो एडन मार्करम बेहतरीन लय में दिख रहे हैं. टेस्ट में उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया है. इसके अलावा दूसरे टेस्ट में तेंबा बावुमा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था और फॉर्म में लौटने के संकेत दिए हैं. कई खिलाड़ी निजी प्रदर्शन के लिहाज से बड़े कीर्तिमान छू सकते हैं. लुंगी एन्गिडी ने वनडे में अब तक 71 विकेट लिए हैं और वह इसे 75 के माइलस्टोन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. जेसन होल्डर के वनडे में 153 विकेट हैं और 4 और विकेट लेते ही वह अपने हमवतन मैकलम मार्शल (157) को पीछे छोड़ देंगे.

