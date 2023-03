SA vs WI 2nd Test: साउथ अफ्रीका की शानदार शुरुआत पर वींडिज गेंदबाजों ने फेरा पानी, 70 के भीतर चटका दिए 5 विकेट

SA vs WI 2nd Test: साउथ अफ्रीका के Wanderers Stadium में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले दिन वींडिज गेंदबाजों ने टीम की शानदार वापसी कराई है.

sa vs wi 2nd test west indies comeback in game after south africa great start johannesburg test