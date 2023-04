SA vs NED 2nd ODI: साउथ अफ्रीका को मिलेगा वर्ल्डकप का टिकट या नीदरलैंड तोड़ देगी सपना? जानें भारत में कैसे देखें लाइव

sa-vs-ned-2nd odi-live-streaming-when-and-where-watch-south-africa-vs-netherlands-live-match johannesburg

डीएनए हिंदी: नीदरलैंड्स को पहले वनडे (SA vs NED) में 8 विकेट से धूल चटाने वाले साउथ अफ्रीका अब वर्ल्डकप 2023 (ICC Cricket World Cup) के लिए सीधे क्वालीफाई करने से सिर्फ एक अंक दूर है. दोनों टीमों के बीच खेले गए पहले मुकाबले को जीतने के बाद प्रोटियाज टीम को 10 अंक मिले और अब वह 88 अंकों के साथ 9वें स्थान पर हैं. वेस्टइंडीज के भी 88 अंक ही हैं लेकिन वह सुपर लीग (World Cup Super League) के सभी 24 मैच खेल चुके हैं और उनके पास साउथ अफ्रीका की हार की दुआ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है. दूसरे वनडे में अगर साउथ अफ्रीका जीत हासिल कर लेती है तो वेस्टइंडीज सीधे क्वालीफाईंग की रेस से बाहर हो जाएगी. साउथ अफ्रीका बनाम नीदरलैंड्स (South Africa vs Netherlands) के बीच वनडे सीरीज (SA vs NED ODI Series 2023) का दूसरा मुकाबला रविवार को जोहानेसबर्ग में खेला जाएगा. इस मैच को भारत में भी लाइव देख जा सकता है.

SA vs NED ODI Series 2023 का दूसरा मुकाबला कहां खेला जाएगा?

साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जोहानेसबर्ग के वांडरस स्टेडियम में खेला जाएगा.

SA vs NED ODI Series 2023 का दूसरा मैच कब शुरू होगा?

साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे से खेला जाएगा. मैच के लिए टॉस आधा घंटा पहले, यानी 1 बजे होगा.

SA vs NED ODI Series 2023 के मुकाबले भारत में टीवी पर कहां देख सकते हैं?

साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच वनडे सीरीज के मैच के प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स के पास है. Star Sports First पर SA vs NED ODI Series 2023 के लाइव मैच देख सकते हैं.

SA Vs Ned ODI Live Streaming को ऑनलाइन कहां देख सकते हैं?

साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच वनडे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

