SA vs IND 1st Test Day 2: बुमराह ने साउथ अफ्रीका को दिया डबल झटका, जॉर्जी और पीटरसन आउट

डीएनए हिंदी: भारत और साउथ अफ्रीका के बीत दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहले मैच का दूसरे दिन का खेल सेंचुरियन में जारी है. इस मैच का पहला दिन मेजबान टीम के पक्ष में गया था. अफ्रीका ने भारत के मेहज 208 रनों पर अपने 8 विकेट गिरा दिए थे. वहीं केएल राहुल और मोहम्मद सिराज क्रीज पर जमे हुए हैं. राहुल 70 रनों पर नाबाद रहे, जबकि सिराज ने अभी खाता नहीं खोला है. टेस्ट का पहला दिन मेजबानों के पक्ष में रहा.

SA vs IND 1st Test Day 2: लाइव अपडेट्स के लिए यहां पढ़ें

बुमराह का 'डबल अटैक'

टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने साउथ अफ्रीका को एक के बाद एक झटका दिया. उन्होंने जॉर्जी को 28 के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई तो कीगन पीटरसन को 2 रन के स्कोर पर ही बोल्ड कर दिया. 32 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट गंवाकर 125 रन बना लिए हैं.

साउथ अफ्रीका का स्कोर 100 के पार

साउथ अफ्रीका ने पहले टेस्ट की पहली पारी में 100 रन बना लिए हैं. डीन एल्गर 65 रन बनाकर खेल रहे हैं तो टॉनी डी जॉर्जी 28 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं. दोनों के बीच 93 रन की साझेदारी हो चुकी है.

डीन एल्गर ने पूरा किया अर्धशतक

साउथ अफ्रीका के अनुभवी बल्लेबाज डीन एल्गर ने अपना अर्धशतक तो पूरा किया ही साथ ही टीम को शुरुआती झटके से उबार लिया है. साउथ अफ्रीका ने 96 रन बना लिए हैं. जॉर्जी भी 24 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं.

लंच ब्रेक तक साउथ अफ्रीका ने बनाए 49 रन

शुरुआती झटके के बाद साउथ अफ्रीका की पारी को डीन एल्गर और टॉनी डीजॉर्जी ने संभाल लिया और टीम को 49 के स्कोर तक पहुंचा दिया है. एल्गर 29 और जॉर्जी 12 रन बनाकर क्रीज पर हैं. दोनों के बीच 38 रन की साझेदारी हो चुकी है.

भारत को मिली पहली सफलता

मोहम्मद सिराज ने भारत को पहली सफलता दिला दी है. उन्होंने एडेन मार्करम को पवेलियन की राह दिखाई है. साउथ अफ्रीका का स्कोर 14 रन पर एक विकेट हो चुका है.

राहुल का शतक, भारत 245 पर आउट

केएल राहुल के शतक की बदौलत भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में 245 के स्कोर तक पहुंचने में सफल रही. राहुल 101 रन बनाकर आउट हुए.

