SA vs IND 1st Test Live Score: नांद्रे बर्गर ने लिया पहला टेस्ट विकेट, जायसवाल 17 रन बनाकर आउट

डीएनए हिंदी: 15 टेस्ट सीरीज में सिर्फ 4 बार बाजी मारने वाली भारतीय टीम आज से अफ्रीका सरजमीं पर फिर से इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतर रही है. भले ही भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15 टेस्ट सीरीज खेल लिए हैं लेकिन उनकी धरती पर आज तक एक भी सीरीज नहीं जीत पाई है. इस बार रोहित शर्मा एंड कंपनी उसी कहानी को बदलने के इरादे से आई है. 1992-93 में भारतीय टीम पहली बार साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेलने आई और 4 मैच की सीरीज को मेजबानों ने 1-0 से जीत लिया. उसके बाद से टीम इंडिया 7 बार साउथ अफ्रीका का दौरा कर चुकी है लेकिन सफलता आज तक नहीं मिली है. आज से शुरू हो रहे टेस्ट मैच के पल पल के अपडेट्स को आप डीएनए हिंदी पर पढ़ सकते हैं.

SA vs IND 1st Test लाइव स्कोर अपडेट

भारतीय टीम को लगा दूसरा झटका

साउथ अफ्रीका के नांद्रे बर्गर ने भारतीय टीम को एक और झटका दे दिया है. उन्होंने यशस्वी जायसवाल को 17 के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई. भारत ने 23 रन बना लिए हैं और 2 विकेट गंवा दिए हैं.

रोहित शर्मा 5 रन बनाकर लौटे पवेलियन

भारतीय टीम को 13 रन के स्कोर पर ही पहला झटका लग गया है. टीम के कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए हैं. उन्हें कगिसो रबाडा ने पवेलियन की राह दिखाई. 5 ओवर के बाद भारत ने 13 रन बना लिए हैं. अब क्रीज पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मौजूद हैं.

दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन

डीन एल्गर, एडेन मार्करम, टोनी डी जोरजी, टेम्बा बावुमा (कप्तान), कीगन पीटरसन, डेविड बेडिंघम, काइल वेरिन (विकेटकीपर), मार्को यानसन, गेराल्ड कोएत्जी, कगिसो रबाडा और नांद्रे बर्गर.

भारत की प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला

साउथ अफ्रीकी टीम की कप्तान टेम्बा बवुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. यह मैच 1.30 बजे से शुरू होना था लेकिन गीली आउटफील्ड की वजह से अब 2 बजे से मैच खेला जाएगा.

उपकप्तान बुमराह ने दिया डेब्यू कैप

Prasidh Krishna making his Test debut.



- All the best, Prasidh. pic.twitter.com/XH9j2ztCxT