SA vs IND 1st Test Live Score: बारिश की वजह से रुका खेल, राहुल 70 रन बनाकर नाबाद

15 टेस्ट सीरीज में सिर्फ 4 बार बाजी मारने वाली भारतीय टीम आज से अफ्रीका सरजमीं पर फिर से इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतर रही है. भले ही भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15 टेस्ट सीरीज खेल लिए हैं लेकिन उनकी धरती पर आज तक एक भी सीरीज नहीं जीत पाई है. इस बार रोहित शर्मा एंड कंपनी उसी कहानी को बदलने के इरादे से आई है. 1992-93 में भारतीय टीम पहली बार साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेलने आई और 4 मैच की सीरीज को मेजबानों ने 1-0 से जीत लिया. उसके बाद से टीम इंडिया 7 बार साउथ अफ्रीका का दौरा कर चुकी है लेकिन सफलता आज तक नहीं मिली है.

बारिश की वजह से रुका खेल

सेंचुरियन में बारिश की वजह से खेल रुक गया है. केएल राहुल 70 रन बनाकर नाबाद हैं तो मोहम्मद सिराज 10 गेंद खेलकर उनका साथ निभा रहे हैं. भारत ने 59 ओवर में 208 रन बना लिए हैं.

राहुल का अर्धशतक, बुमराह आउट

भारतीय टीम को बुमराह के रूप में 8वां झटका लगा है. वह 19 गेंद का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर आउट हुए. दूसरी ओर केएल राहुल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है. भारतीय टीम ने 191 रन बना लिए हैं. अब सिराज और राहुल क्रीज पर हैं.

24 रन बनाकर आउट हुए शार्दुल

भारतीय टीम ने अपना 7वां विकेट गंवा दिया है. शार्दुल ठाकुर 24 रन बनाकर कगिसो रबाडा का शिकार हुए हैं. भारत ने 170 रन बना लिए हैं. राहुल 39 रन बनाकर क्रीज पर हैं और बुमराह उनका साथ देने आए हैं.

150 के पार भारत

शार्दुल ठाकुर और केएल राहुल ने भारतीय पारी को 150 के पार पहुंचा दिया है. 121 के स्कोर पर छठा विकेट गिरने के बाद शार्दुल ने क्रीज पर कदम रखा और तेजी से बल्लेबाजी की और भारत को 150 के पार पहुंचा दिया है.

भारत को लगा छठा झटका

121 रन के स्कोर पर भारत का छठा विकेट गिर गया है. रविचंद्रन अश्विन 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. कगिसो रबाडा ने Wiaan Mulder के हाथ कैच कराया. आखिरी 10 ओवर में भारत 46 रन पर दो विकेट गंवा चुका है.

विराट कोहली भी लौटे पवेलियन

भारत की आधी टीम 107 के स्कोर पर पवेलियन लौट गई है. कगिसो रबाडा ने विकाट कोहली को आउट कर टीम इंडिया की आधी टीम को समेटा. अब क्रीज पर केएल राहुल और अश्विन मौजूद हैं. कोहली ने 38 रन की पारी खेली.

श्रेयस अय्यर को रबाडा ने किया बोल्ड

लंच खत्म होने के बाद पहले ही ओवर में भारत को झटका लग गया. कगिसो रबाडा के इस ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर क्लीन बोल्ड हो गए. उन्होंने 31 रन की पारी खेली. भारत ने 92 रन बना लिए हैं और विराट कोहली 34 रन बनाकर क्रीज पर हैं तो उनका साथ देने के लिए केएल राहुल आए हैं.

लंच ब्रेक तक भारत 90 के पार

विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने भारत को 90 के पार पहुंचा दिया है. लंच ब्रेक तक विराट कोहली 33 और श्रेयस अय्यर 31 रन बनाकर नाबाद हैं. इनसे पहले रोहित शर्मा 5, शुभमन गिल 2 और यशस्वी जायसवाल 17 रन बनाकर आउट हुए हैं. नांद्रे बर्गर ने 2 विकेट लिए हैं तो कगिसो रबाडा ने रोहित शर्मा को पवेलियन की राह दिखाई थी.

अय्यर और विराट ने संभाली पारी

विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने 24 के स्कोर पर 3 विकेट गिर जाने के बाद भारतीय पारी को संभाल लिया है. दोनों के बीच 50 से अधिक रन की साझेदारी हो चुकी है. कोहली 29 और अय्यर 25 रन बनाकर खेल रहे हैं.

गिल भी सस्ते में लौटे पवेलियन

नांद्रे बर्गर ने भारतीय टीम को एक और झटका दिया है. उन्होंने शुभमन गिल को 2 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया है. भारतीय टीम ने 25 रन बना लिए हैं. विराट कोहली और श्रेयस अय्यर क्रीज पर हैं और दोनों का खाता अभी तक नहीं खुला है.

भारतीय टीम को लगा दूसरा झटका

साउथ अफ्रीका के नांद्रे बर्गर ने भारतीय टीम को एक और झटका दे दिया है. उन्होंने यशस्वी जायसवाल को 17 के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाई. भारत ने 23 रन बना लिए हैं और 2 विकेट गंवा दिए हैं.

रोहित शर्मा 5 रन बनाकर लौटे पवेलियन

भारतीय टीम को 13 रन के स्कोर पर ही पहला झटका लग गया है. टीम के कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए हैं. उन्हें कगिसो रबाडा ने पवेलियन की राह दिखाई. 5 ओवर के बाद भारत ने 13 रन बना लिए हैं. अब क्रीज पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मौजूद हैं.

दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन

डीन एल्गर, एडेन मार्करम, टोनी डी जोरजी, टेम्बा बावुमा (कप्तान), कीगन पीटरसन, डेविड बेडिंघम, काइल वेरिन (विकेटकीपर), मार्को यानसन, गेराल्ड कोएत्जी, कगिसो रबाडा और नांद्रे बर्गर.

भारत की प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला

साउथ अफ्रीकी टीम की कप्तान टेम्बा बवुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. यह मैच 1.30 बजे से शुरू होना था लेकिन गीली आउटफील्ड की वजह से अब 2 बजे से मैच खेला जाएगा.

उपकप्तान बुमराह ने दिया डेब्यू कैप

