SA vs ENG: साउथ अफ्रीका पर कहर बनकर टूटे Jofra Archer, किसी को मारा बोल्ड, कोई रफ्तार से हुआ बीट

South Africa vs England: पहले वनडे में 81 रन लुटाने वाले जोफ्रा आर्चर तीसरे वनडे में कहर बनकर टूटे और 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई.

sa vs eng 3rd odi jofra archer got 6 wicket in south africa vs england at kimberley jos buttler david malan