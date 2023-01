SA20: पहले गेंद हवा में लहराई और फिर बैट और पैड को छकाती हुई स्टंप उड़ा दी, देखें काइल मेयर्स की खतरनाक यॉर्कर

SA20: MI Cape Town और Durban Super Giants के बीच खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज के काइल मेयर्स ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम को पहली जीत दिलाई.

sa t20 league kyle mayers clean bowls dewald brevis with a splendid Yorker in mict vs dsg cricket score