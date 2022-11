1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाले ऋतुराज ने ठोके 220 रन, टीम इंडिया के पूर्व कोच को भी छोड़ा पीछे

7 Sixes in One Over: उत्तर प्रदेश के खिलाफ क्वार्टरफाइनल में ऋतुराज गायकवाड ने 220 रन बनाए जिसमें 16 छक्के शामिल थे.

ruturaj gaikwad hits double century in vijay hazare trophy 2022 mah vs UP 7 six in one over records ravi shashtri