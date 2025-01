भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 13 साल के बाद रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए. वही दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं.

भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी शुरु कर दी है. इससे पहले वो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में एक्शन में नजर आएंगे. रोहित का फॉर्म उनके लिए पिछले कुछ समय से बड़ी समस्या बनी हुई है. जिसका समाधान निकालने की तैयारी रोहित ने वानखेड़े स्टेडियम में कर दी है.



भारत को पिछली वनडे सीरीज में श्रीलंका के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. इसलिए कप्तान रोहित इंग्लैंड के खिलाफ कोई कमी नहीं रहना देने चाहते.

नेट्स में जनकर की प्रैक्टिस

रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में एक्शन में दिखाई देंगे. जिसकी तैयारी उन्होंने नेट्स में शुरु कर दी है. उन्होंने अभ्यास के दौरान खूब पावरफुल शॉट्स खेले. कप्तान हिटमैन खुद चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनके बल्ले से रन देखने को मिले. इसी वजह से उनके लिए इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज काफी अहम हो गई है.

Captain Rohit Sharma working hard in nets ahead of the white-ball season 🇮🇳 [📸: Devarchit] pic.twitter.com/nFU3vfNQO7 — Johns. (@CricCrazyJohns) January 30, 2025

Captain Rohit Sharma practicing against Mumbai Ranji team fast bowlers today morning at MCA.🔥🌪️



Hitman coming for CT @ImRo45 🐐 pic.twitter.com/kwCBRLpYFy — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) January 30, 2025

कप्तान रोहित शर्मा के लिए अच्छी बात ये है कि उनका इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है. एकदिवसीय प्रारुप में रोहित ने इंग्लैंड के खिलाफ 20 पारियों में 48 से ज्यादा की औसत से 724 रन बनाए हैं. जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक भी शामिल है.

रणजी ट्रॉफी में फील्डिंग करते नजर आए कोहली

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 13 साल के बाद रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं. उनको देखने के लिए अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में फैंस का हुजूम आया हुआ है. रेलवे के खिलाफ मैच के पहले दिन कोहली फील्डिंग करते हुए नजर आए. जहां उन्होंने फैंस को भी खूब एंटरटेन किया.

VIRAT KOHLI - THE ENTERTAINER 🔥



Kohli & crowd having lots of fun during Ranji Trophy. pic.twitter.com/D4V3H8GRDJ — Johns. (@CricCrazyJohns) January 30, 2025

