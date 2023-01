Rohit-Shubman Partnership: वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की सबसे बड़ी चिंता दूर, शुभमन-रोहित के सामने गेंदबाज पस्त 

Ind Vs NZ 3RD ODI Gill-Rohit Partnership

डीएनए हिंदी: रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच तीसरे वनडे (Ind Vs NZ 3RD ODI) के लिए रिकॉर्ड 200 रनों की पार्टनरशिप हुई है. दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने इंदौर में शतक भी पूरा किया है. टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप से पहले बहुत बड़ी राहत है कि अब ओपनिंग जोड़ी को लेकर किसी तरह की चिंता नहीं रही है. पिछली कुछ पारियों से रोहित अच्छी लय में थे लेकिन शतक नहीं लगा पा रहे थे. तीन साल के सूखे के बाद अब उनके बल्ले से शतक भी निकला है. इस साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिहाज से भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए यह बहुत अच्छे संकेत हैं.

Rohit-Shubman Partnership लगातार हो रही मजबूत

भारतीय टीम के लिए पिछले कुछ वक्त में ओपनिंग जोड़ी को लेकर चिंता थी वह अब लगभग दूर हो चुकी है. ओपनर के तौर पर शुभमन गिल और रोहित शर्मा बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं.न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में दोनों के बीच 200 रनों की पार्टनरशिप हुई है.

अच्छी बात यह है कि युवा ओपनर गिल का 4 मैचों में तीसरा शतक है जबकि रोहित शर्मा का शतक ऐसे वक्त में आया है जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. दूसरे वनडे में भी उन्होंने 51 रनों की पारी खेली थी लेकिन अर्धशतक को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए थे.

इस सत्र में दोनों की ओपनिंग रही कमाल

इस सत्र की बात की जाए तो ज्यादातर मौके पर दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को ठोस शुरुआत दी है और यह बड़े मुकाबलों के लिहाज से महत्वपूर्ण है. इसी साल भारत में वनडे वर्ल्ड कप भी होने वाला है और उससे पहले टीम की ओपनिंग जोड़ी तय होना जरूरी था. पिछली पारियों की बात की जाए तो दोनों की पार्टनरशिप ऐसी रही है:

Ind Vs SL: 143

Ind Vs SL: 33

Ind Vs SL: 95

Ind Vs NZ: 60

Ind Vs NZ: 72

Ind Vs NZ: 200

आंकड़ो में देखें दो एक बार इस जोड़ी के बीच 100 से ऊपर की पार्टनरशिप हुई जबकि एक बार 200 रनों की साझेदारी हुई. सिर्फ एक मौका ऐसा है जब महज 33 रनों पर भारत का पहला विकेट गिर गया. न्यूजीलैंड सीरीज के साथ भारतीय टीम के कप्तान के बल्ले से रन और शतक दोनों निकला है. इसके साथ ही बहुत बड़ी चिंता भी दूर हो गई है. युवा खिलाड़ियों के साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा का फॉर्म में लौटना टीम के लिए बहुत बड़ी राहत है.

