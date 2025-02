भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच नागपुर में खेला जा रहा है. जहां एक बार फिर भारत के कप्तान रोहित शर्मा बल्ले के साथ फेल हो गए. हिटमैन पारी की शुरुआत करने डेब्यूटंट यशस्वी जायसवाल के साथ क्रीज पर उतरे थे.

रोहित का खाता खोलने के लिए 5 गेंदें लग गई. लेकिन वो पुल शॉट खेलने के चक्कर में साकिब महमूद के गेंद पर विकेट गंवा बैठे. पहले वनडे मैच रोहित शर्मा सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उनका खराब फॉर्म भारत के लिए बड़ी समस्या बन गया है.

टेस्ट के बाद वनडे में हुए फेल

रोहित शर्मा का बल्ला बांग्लादेश से लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में तक खामोश रहा. बॉर्डर-गावस्कर सीरीज में वो ज्यादा रन नहीं बना सके. वही रणजी में जम्मू कश्मीर के खिलाफ रोहित ने सिर्फ 31 रन बनाए थे. जिसकी वजह से रोहित के फॉर्म पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं.

Poor Rohit Sharma !



Blud can't even play ODIs now... pic.twitter.com/f76mvN3Rb6