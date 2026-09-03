क्या रोहित शर्मा की होगी विदाई? BCCI हेडक्वार्टर में हुई हाई-लेवल परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग, बोर्ड ने क्या कहा?

इंग्लैंड और आयरलैंड में टी20 इंटरनेशनल सीरीज गंवाने और वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद ये बैठक जुलाई में ही होनी थी. अब परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग के बाद BCCI ने रोहित के भविष्य पर स्थिति साफ कर दी है.

Rohit Sharma's ODI future: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के करियर को लेकर जारी अटकलों पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जवाब आ गया है. बीसीसीआई ने रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर चल रही तमाम तरह की अटकलों को खारिज कर दिया है. मुंबई में अपने हेडक्वार्टर में हुई हाई-लेवल परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग के बाद बोर्ड ने कहा कि रोहित की फॉर्म अभी भी शानदार बनी हुई है.

बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने साफ किया कि हाल के विदेशी दौरों का विश्लेषण करने और वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए रणनीति बनाने के लिए बोर्ड की बैठक के बाद पूर्व कप्तान की जगह सुरक्षित है. इस अहम रिव्यू मीटिंग में भारत के टी20 इंटरनेशल कप्तान श्रेयस अय्यर, टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, हेड कोच गौतम गंभीर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के हेड वीवीएस लक्ष्मण शामिल हुए. इनके साथ बीसीसीआई के टॉप अधिकारी - प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास, सेक्रेटरी सैकिया, जॉइंट सेक्रेटरी प्रभतेज सिंह भाटिया और अंतरिम सीईओ हेमांग अमीन भी मौजूद रहे.

जुलाई में होनी थी रिव्यू मीटिंग..अब हुई पूरी

लंबे समय से रुकी हुई यह रिव्यू मीटिंग असल में जुलाई में होनी थी, जिसमें इंग्लैंड और आयरलैंड में टी20 इंटरनेशनल सीरीज गंवाने और वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार पर चर्चा होनी थी. हालांकि, भारत के जिम्बाब्वे टी20 इंटरनेशनल दौरे और श्रीलंका टेस्ट दौरे (जिसमें उन्होंने क्रमशः 3-0 और 1-0 से जीत हासिल की) के कारण इसे टाल दिया गया और आखिरकार इस मीटिंग का आयोजन गुरुवार (3 सितंबर) को हुआ.

बैठक के बाद सैकिया ने पत्रकारों से कहा, "वह (रोहित शर्मा) सभी मैचों में शानदार खेल रहे हैं. तो आपको और क्या चाहिए? पिछले मैच में उन्होंने 138-148 रन बनाए. तो अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं? इसी कारण मैं अटकलें लगाने वालों को कोई मौका नहीं देना चाहता." चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर मुंबई से बाहर होने और कम समय की सूचना व कनेक्टिविटी की दिक्कतों के कारण इस अहम बैठक में शामिल नहीं हो सके.

सैकिया ने बताया, “आज हमारी कोई सिलेक्शन मीटिंग नहीं थी. यह एक रूटीन मीटिंग थी, जैसी हम अक्सर 2-3 महीने के अंतराल पर करते हैं. आज हमारी मीटिंग हेड कोच, सीओई के क्रिकेट हेड और दो कप्तानों - टी20 कप्तान श्रेयस और टेस्ट व वनडे कप्तान शुभमन - के साथ हुई। वह (अगरकर) शहर से बाहर थे, इसलिए मीटिंग में शामिल नहीं हो सके. यह मीटिंग बहुत कम समय के नोटिस पर बुलाई गई थी और हमारे सिलेक्शन कमिटी के हेड अजीत अगरकर शहर में नहीं थे, इसलिए वह इसमें शामिल नहीं हो पाए. वह ऐसी जगह पर थे कि हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद ऑनलाइन भी नहीं जुड़ सके."

इंग्लैंड-आयरलैंड के दौरों पर मिली हार पर खास तौर पर चर्चा

इस रिव्यू में इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरों पर मिली हार पर खास तौर पर चर्चा की गई, क्योंकि सीनियर पुरुष टीम एक मुश्किल शेड्यूल के लिए तैयारी कर रही है. इसमें 2027 पुरुष वनडे वर्ल्ड कप से पहले अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज, वेस्टइंडीज के खिलाफ व्हाइट-बॉल मैच, जापान में एशियन गेम्स, न्यूजीलैंड का मल्टी-फॉर्मेट दौरा, जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी शामिल हैं.

बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने आगे बताया, "हमने चर्चा की और मुख्य रूप से इस मुद्दे पर बात की कि हमारी टीम ने इंग्लैंड और आयरलैंड में कैसा प्रदर्शन किया. इसके साथ ही हम अगले एक साल के लिए क्या करने वाले हैं, इस पर भी सोच रहे हैं। रोडमैप तैयार कर लिया गया है और हम कुछ कदम उठाएंगे ताकि वर्ल्ड कप 2027 में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहे."

उन्होंने आगे कहा, "हां, हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया. आप सभी जानते हैं कि हम आयरलैंड और इंग्लैंड में मैच हारे; टी20 इंटरनेशनल और वनडे में भी हम 2-1 से हारे. इसी वजह से हम जानना चाहते थे कि इसके क्या कारण थे और हमें इस पर आत्म-मंथन करना होगा. भविष्य में किसी भी सेना (साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड) देश में जाने से पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने कुछ रणनीतियां बनाई हैं."

उन्होंने अगरकर का कार्यकाल खत्म होने या सीनियर पुरुष सिलेक्शन कमिटी में बदलाव, और पुरुषों की टीम के लिए क्रिकेट डायरेक्टर की नियुक्ति से जुड़ी अफवाहों को भी खारिज कर दिया. देवजीत सैकिया ने कहा कि सिलेक्शन कमिटी पर कोई चर्चा नहीं हुई. हमारा पूरा ध्यान इंग्लैंड और आयरलैंड में हुए प्रदर्शन, श्रीलंका में हालिया टेस्ट सीरीज और वनडे वर्ल्ड कप से पहले होने वाली सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, इस पर था, क्योंकि वर्ल्ड कप ही हमारा मुख्य लक्ष्य है. हमने मुख्य रूप से इस बारे में सोचा है कि टीम की तैयारी वगैरह के लिए हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कई सीरीज हैं.

(एजेंसी इनपुट के साथ)