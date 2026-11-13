रोहित की गोल्डन डक, कोहली की 20वीं जीरो, दूसरी सबसे बड़ी हार! टीम इंडिया के नाम दर्ज हुए कई शर्मनाक रिकॉर्ड

India vs New Zealand 4th ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए चौथे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को 244 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. भारत की पूरी टीम महज 89 रन पर सिमट गई.

भारतीय क्रिकेट टीम के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट माउंगानुई में खेला गया चौथा वनडे मुकाबला किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा. जिस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जैसे दिग्गज बल्लेबाज हों, उससे ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी. लेकिन बे ओवल के मैदान पर टीम इंडिया की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई.

नतीजा ये रहा कि भारत को 244 रनों की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. इस हार के साथ ही भारतीय टीम के नाम कई ऐसे शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गए, जिन्हें खिलाड़ी और फैंस लंबे समय तक याद नहीं रखना चाहेंगे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे बड़ी हार

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में रनों के लिहाज से ये भारत की सबसे बड़ी हार रही, जबकि वनडे इतिहास में ये टीम इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी हार है. इस मुकाबले में सिर्फ हार ही चर्चा का विषय नहीं रही, बल्कि रोहित शर्मा की गोल्डन डक, विराट कोहली का 20वीं बार शून्य पर आउट होना और पहले ही ओवर में तीन विकेट गिरने के अनचाहे रिकॉर्ड ने भारतीय क्रिकेट को शर्मसार कर दिया.

विल यंग के शतक ने भारत के सामने खड़ा किया बड़ा लक्ष्य

शुक्रवार (13 नवंबर 2026) को खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ शानदार खेल दिखाया. कीवी बल्लेबाज विल यंग ने 108 गेंदों पर 125 रनों की बेहतरीन पारी खेली. उनकी इस पारी में 14 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. यंग को शुरुआत में दो जीवनदान भी मिले, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया.

New Zealand dominate proceedings in Mount Maunganui to stage a comeback in the ODI series against India 💪 📝: https://t.co/tfd7SvNYxI https://t.co/ZVKEWLSuvo — ICC (@ICC) November 13, 2026

टिम सीफर्ट ने 58 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 85 रनों की साझेदारी हुई. इसके अलावा फिन एलन ने 41 रन बनाए, जबकि मिचेल सैंटनर, क्रिश्चियन क्लार्क और काइल जेमीसन ने भी योगदान दिया. इस तरह न्यूजीलैंड की पूरी टीम 50 ओवर में 333 रन बनाकर आउट हो गई. भारत की तरफ से अक्षर पटेल, आकिब नबी और गुरनूर बराड़ ने दो-दो विकेट लिए.

पहले ओवर में ही रोहित, कोहली और अय्यर का खेल खत्म

334 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को शायद ही किसी ने इतनी जल्दी घुटने टेकते देखा होगा. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने पहले ही ओवर में ऐसा कहर बरपाया कि भारतीय बल्लेबाजी की कमर टूट गई.

सबसे पहले रोहित शर्मा पहली ही गेंद पर आउट हो गए. इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. भारतीय टीम ने शुरुआती ओवर में ही अपने तीन बड़े विकेट गंवा दिए. इसके बाद रुतुराज गायकवाड़ भी 9 रन के कुल स्कोर पर आउट हो गए.

0-3 Football ka scorecard lag raha hai… Impressive from Henry. #NZvInd — Aakash Chopra (@cricketaakash) November 13, 2026

भारत ने महज 9 रन के अंदर अपने चार विकेट गंवा दिए. वनडे इतिहास में यह केवल दूसरा मौका था, जब भारतीय टीम ने शुरुआती चार विकेट 10 रन से कम के स्कोर पर खो दिए. इससे पहले 1983 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत के साथ ऐसा हुआ था. करीब 43 साल बाद टीम इंडिया को फिर इसी तरह की शर्मनाक शुरुआत का सामना करना पड़ा.

रोहित की गोल्डन डक, कोहली की 20वीं जीरो

इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम भी अनचाहे रिकॉर्ड दर्ज हुए. रोहित पहली ही गेंद पर आउट होकर गोल्डन डक का शिकार बने. इसके साथ ही वह वनडे पारी की पहली गेंद पर शून्य पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए. इस मामले में सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग तीन-तीन बार ऐसा होने के साथ सबसे आगे हैं.

विराट कोहली भी चार गेंद खेलने के बाद बिना कोई रन बनाए आउट हो गए. वनडे क्रिकेट में ये 20वां मौका था, जब कोहली खाता नहीं खोल सके. इसके साथ ही वह सचिन तेंदुलकर के बराबर पहुंच गए हैं. सचिन भी अपने वनडे करियर में 20 बार डक पर आउट हुए थे.

भारतीय खिलाड़ियों में वनडे में सबसे ज्यादा डक के मामले में अब कोहली और सचिन संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं. वहीं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो कोहली का ये 42वां डक था. भारतीय खिलाड़ियों में इस मामले में जहीर खान 43 डक के साथ पहले नंबर पर हैं.

श्रेयस अय्यर के नाम भी जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड

इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर के लिए भी कुछ अच्छा नहीं रहा. शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में उन्हें पहली बार वनडे टीम की कप्तानी करने का मौका मिला था, लेकिन उनका कप्तानी डेब्यू बेहद खराब रहा. वह भी पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए.

श्रेयस अय्यर वनडे कप्तानी में डेब्यू मैच में शून्य पर आउट होने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए. जिस मुकाबले को उनके लिए यादगार होना चाहिए था, वही उनके करियर की एक कड़वी याद बन गया.

89 रन पर सिमटी पूरी टीम

भारतीय बल्लेबाजी की हालत इतनी खराब रही कि पूरी टीम 26.4 ओवर में सिर्फ 89 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 27 रन बनाए, जबकि अक्षर पटेल ने 21 रनों का योगदान दिया. बाकी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके. मैट हेनरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए छह विकेट झटके. मैथ्यू फिशर को तीन और काइल जेमीसन को एक सफलता मिली.

New Zealand win the 4th ODI by 244 runs. We go again for the 5th and final ODI on Sunday with #TeamIndia leading the series 2-1. Scorecard ▶️ https://t.co/5IIzn3UMi2 #NZvIND https://t.co/a9HZSGxfQK — BCCI (@BCCI) November 13, 2026

हार के बावजूद भारत सीरीज में 2-1 से आगे

ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए सिर्फ एक हार नहीं, बल्कि कई बड़े सवाल छोड़ गया. टॉप ऑर्डर का इस तरह बिखरना, अनुभवी बल्लेबाजों का खाता तक नहीं खोल पाना और 100 से भी कम रन पर पूरी टीम का सिमट जाना बताता है कि आज भारत का प्रदर्शन हर विभाग में कमजोर रहा. अब टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस हार से उबरकर वापसी करने की होगी. सीरीज का अगला और आखिरी मैच रविवार, 15 नवंबर 2026, को इसी मैदान पर खेला जाएगा. फिलहाल भारत सीरीज में 2-1 बढ़त बनाए हुए है.

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