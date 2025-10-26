FacebookTwitterYoutubeInstagram
स्पोर्ट्स

सिडनी से रवाना होने से पहले रोहित शर्मा का इमोशनल पोस्ट, लिखा- एक आखिरी बार....

Rohit Sharma Post: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैंचो की सीरीज में भले ही टीम इंडिया एक मैच जीत पाई हो, लेकिन रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस ने फैंस का दिल जीत लिया.

रईश खान

Updated : Oct 26, 2025, 07:17 PM IST

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज खत्म होने के बाद स्वदेश लौट रहे हैं. इस बीच रोहित ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक इमोशनल पोस्ट डाला है. हिटमैन ने सिडनी को अलविदा कहा है. रोहित ने लिखा, 'एक आखिरी बार, सिडनी से विदा लेते हुए.' जिस पर बड़ी संख्या में फैंस कमेंट कर रहे हैं.

भारत तीन मैंचो की सीरीज में भले ही एक मैच जीत पाया हो, लेकिन हिटमैन की परफॉर्मेंस ने फैंस का ही नहीं, बल्कि बीसीसीआई के सेलेक्टर का भी दिल जीत लिया. उन्होंने इस सीरीज में एक फिफ्टी और एक नाबाद शतक लगाया. रोहित ने जिस अंदाज में खेला उनके मिशन ने वर्ल्ड कप 2027 की उम्मीदें जिंदा कर दीं.

50 इंटरनेशनल शतक
इस सीरीज में रोहित शर्मा ने एक और क्रीतमान हासिल किया. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक पूरे किए. इनमें 12 शतक उन्होंने टेस्ट में बनाए, जबकि 33 वनडे और 5 शतक टी20 में जड़े.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे और आखिरी मुकाबले में रोहित शर्मा ने 125 गेंदों पर नाबाद 121 रन की शानदार पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 13 चौके और 3 छक्के निकले. हिटमैन ने 96.80 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए. इसी के साथ वह इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम की ओर से सबसे ज्यादा 15,787 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग (15,758 रन) के नाम दर्ज था.

