आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए मुकाबले में एक विवादित DRS कॉल ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. ये घटना मैच के दूसरे ओवर में घटी, जब रोहित शर्मा को फजलहक फारूकी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया. रोहित पहले तो रिव्यू लेने को लेकर असमंजस में दिखे, लेकिन जैसे ही 15 सेकेंड का टाइमर खत्म होने को आया, उन्होंने DRS का इशारा किया.सवाल ये उठ रहा है कि क्या उन्होंने समय रहते रिव्यू मांगा या सेकेंड लेट हो गए? इस फैसले से जुड़ा वीडियो अब वायरल हो चुका है और फैंस अंपायरिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2025 का एक रोमांचक मुकाबला रविवार को देखने को मिला. कैमरे में साफ दिखा कि रोहित उलझन में थे और समय जैसे-जैसे बीत रहा था, वैसे-वैसे वो तय नहीं कर पा रहे थे कि DRS लेना है या नहीं. जैसे ही 15 सेकेंड का काउंटडाउन खत्म होने को आया, रोहित ने अचानक रिव्यू का इशारा किया. अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये इशारा समय रहते किया गया या वह एक सेकेंड देर हो गए?

तीसरे अंपायर ने मामला स्वीकार कर लिया और जब रिप्ले चला तो पता चला कि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी. रोहित बच गए और मुस्कराते नजर आए. लेकिन सोशल मीडिया पर तूफान सा मच गया. फैंस का कहना है कि अगर नियम के अनुसार 15 सेकेंड में फैसला लेना जरूरी है, तो रोहित का DRS स्वीकार कैसे किया गया?

Rohit Sharma took the DRS after the DRS time was over and he survived. This could happen only when Mumbai Indians plays. pic.twitter.com/hAOivvdsgR