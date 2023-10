World Cup 2023: रोहित शर्मा ने नेट्स में की बॉलिंग तो फैंस ने कहा- बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक लोडिंग

डीएनए हिंदी: बांग्लादेश के खिलाफ 19 अक्टूबर को टीम इंडिया पुणे में भिड़ने को तैयार है. दोनों टीमें इस कड़ाकेदार मुकाबले के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही हैं. इसके लिए नेट्स में जमकर पसीना बहाए गए. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भी नेट्स में पसीना बहाते दिखे. हालांकि अपनी भूमिका से अलग वह बॉलिंग प्रैक्टिस करते नजर आए. जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

We may see Rohit Sharma bowling in the upcoming matches 👀@ImRo45 pic.twitter.com/Jq0JXawbYu