भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा लाल गेंद के बाद सफेद बॉल में वापसी कर रहे है. कोहली भी वनडे सीरीज की तैयारी में जुट गए है. दोनों बल्लेबाजों ने खुले मैदान पर ऐसे शॉट्स लगाए.

जिसे देखकर हर भारतीय फैंस का दिल गदगद हो गया. बीसीसीआई ने विराट- रोहित के अभ्यास करने का वीडियो शेयर किया है.

रौद्र रुप में नजर आए विराट-रोहित

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जाएगा. जिसके पहले रोहित शर्मा ने पुल शॉट और रिवर्स स्वीप जैसे शॉट अभ्यास के दौरान लगाए. वही विराट कोहली भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए. कोहली ने प्रैक्टिस में हेलिकॉप्टर जैसा शॉट भी खेला.

