Rohit Sharma 100: 1100 दिन बाद इंतजार हुआ खत्म, रोहित शर्मा ने जड़ा शतक, इस दिग्गज के रिकॉर्ड की करी बराबरी

Rohit Sharma ने अपने वनडे करियर का 30वां शतक जड़कर रिकी पोंटिंग की बराबरी कर ली है. उन्होंने 1100 दिन के बाद ODI में शतक जड़ा है.

rohit sharma 100 in IND vs NZ 3rd ODI to equals ricky ponting record india vs new zealand indore odi cricket