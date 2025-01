भारत को हाल ही में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. जिसकी वजह से बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लेना जरुरी कर दिया है.

बीसीसीआई के जारी दिशा निर्देश के बाद भारत कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल और रवींद्र जडेजा रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं. रोहित ने पूरे 8 साल के बाद रणजी ट्रॉफी में वापसी की है.

रोहित और यशस्वी हुए फेल

मुंबई की टीम जम्मू एंड कश्मीर के खिलाफ मैच खेल रही है. जिसमें कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इसके बाद मैदान पर रोहित और यशस्वी की जोड़ी मुंबई की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरी. मगर यहां भी रोहित शर्मा का बल्ला फेल हो गया. रोहित 19 गेंदों पर 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उनका विकेट उमर नाजिर ने झटका. वही यशस्वी जायसवाल 1 चौके की मदद से सिर्फ 4 रन ही बना सके.

