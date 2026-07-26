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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

'मैं सिल्वर मेडल पीएम मोदी और देश को समर्पित...' कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह का बड़ा बयान

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रविवार 26 जुलाई को भारत को एक और मेडल मिल गया है. भारतीय एथलीट ऋषिकांत सिंह ने पुरुशों के 60 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में भारत को सिल्वर दिलाया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 26, 2026, 08:07 PM IST

'मैं सिल्वर मेडल पीएम मोदी और देश को समर्पित...' कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह का बड़ा बयान

Commonwealth Games 2026 (Photo IANS)

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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रविवार 26 जुलाई को भारत को एक और मेडल मिल गया है. भारतीय एथलीट ऋषिकांत सिंह ने पुरुशों के 60 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में भारत को सिल्वर दिलाया है. ऋषिकांत ने रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन करने के बाद अपना ऐतिहासिक मेडल जीता है. इस जीत के साथ उन्होंने अपना पदक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे देश को समर्पित किया है. इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीयों खेलों के लिए सरकार के समर्थन को इसका श्रेय भी दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने आगे क्या कहा है. 

ऋषिकांत ने अपनी मेदल पीएम मोदी को किया समर्पित

 ऋषिकांत सिंह ने पोडियम पर जगह बनाने के बाद आईएएनएस से ​​खास बातचीत में कहा, "मैं ये सिल्वर मेडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे देश को समर्पित करता हूं. मैंने बहुत कड़ी मेहनत की और आज सिल्वर मेडल जीता. मैं बहुत खुश हूं. आज जो मेडल मैंने जीता है, वो सिर्फ मेरा नहीं है. ये सभी का है, पूरे भारत का है. उन सभी का जिन्होंने मेरा साथ दिया, भारत सरकार, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, सपोर्टिंग स्टाफ और मेरे दोस्तों का ग्रुप, ये सभी के लिए है."

 ऋषिकांत ने किया रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन

मणिपुर के ऋषिकांत ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में कुल 264 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है. मलेशिया के बिन कस्डन मोहम्मद अनिक ने कुल 273 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड जीता, जबकि केन्या के जोशुआ अमूंगा मबोया (260 किलोग्राम) ने पोडियम पर तीसरा स्थान हासिल किया.

ऋषिकांत ने अपने कोच पर कही ये बात

ऋषिकांत ने अपने कोच को लेकर कहा, "मैं अपने गुरु विजय शर्मा का नाम लेना चाहूंगा. उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे मुकाबला करना है और कैसे ट्रेनिंग करनी है. मुझे अपनी ट्रेनिंग को लेकर कोई शक नहीं था. मेरा पूरा ध्यान इसी पर था. सबसे पहले मैं इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे खेलों को बहुत बढ़ावा दिया है."

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