Rishabh Pant Health Updates: नहीं ली थी झपकी, खुद पंत ने DDCA के डायरेक्टर को बताई एक्सिडेंट की असली वजह

Rishabh Pant Latest Updates: ऋषभ पंत ने डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम शर्मा को बताया कि एक्सिडेंट की वजह झपकी नहीं बल्कि कुछ और है.

rishabh pant reveals the reason behind car accident to ddca director shyam sharma