Rishabh Pant fitness update: पंत ने दिया फिटनेस पर बड़ा अपडेट, बताया कब होगी वापसी, दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी कही ये बात

Indian Premier League 2023: ऋषभ पंत ने फैंस के लिए कहा कि भारतीय टीम और दिल्ली कैपिटल्स को सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार भेजते रहें.

rishabh pant interview after car accident sent message for delhi capitals fans ipl 2023