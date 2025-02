आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को शुरू होने में अब सिर्फ दो दिन ही बचे हुए हैं. इस बार टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान के हाथों में हैं. लेकिन टीम इंडिया के सभी मैच हाईब्रिड मॉडल के तहत दुबई में होंगे. हालांकि भारतीय टीम टूर्नामेंट के लिए दुबई पहुंच गई है और प्रैक्टिस कर रही हैं. इस बीच दुबई से एक वीडियो सामने आई है. दरअसल, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत दर्द में नजर आए हैं, जो टीम इंडिया के लिए परेशानी वाली बात है. आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है.

दर्द में दिखें पंत

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले टीम इंडिया आईसीसी अकाडमी में अभ्यास कर रही है. इस बीच स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत के प्रैक्टिस करते हुए चोट लग जाती है. पंत के बाएं घुटने में चोट आई है. दरअसल, पंत नेट के बिल्कुल बगल में खड़े हुए थे. जहां हार्दिक पांड्या प्रैक्टिस कर रहे थे. हार्दिक ने एक शॉट खेली और फिर गेंद पंत के घुटने पर जा लगी. पंत के गेंद लगते ही वो जमीन पर लेट जाते हैं. उसके बाद मेडकिल टीम तुरंत इलाज करती है. आप वीडियो में देख सकते हैं कि पंत ज्यादा ही तकलीफ में नजर आ रहे हैं. पंत अपने पैरों पर खड़े हुए और वो लंगडाते हुए चलते दिखे.

Rishabh Pant got hit on his knees 👀



- hope this is not serious 🙏 pic.twitter.com/Nz4e93Jf1b