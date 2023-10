Rishabh Pant हैं टेस्ट क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज, अब टूटने वाला है बेन स्टोक्स का रिकॉर्ड

डीएनए हिंदी: चट्टोग्राम टेस्ट (Chattogram Test Match) में बांग्लादेश के खिलाफ बुधवार को टीम इंडिया (Team India) के बल्लेबाजों ने जोरदार खेल दिखाया और पहले दिन 6 विकेट पर 278 रन बना लिए हैं. स्कोर बोर्ड पर भले ही 90 रन बनाने वाले चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) और 82 रन बनाकर खेल रहे श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) हीरो दिखाई दें, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के लिए असली 'बूस्टर डोज' का काम किया ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने. टेस्ट क्रिकेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज साबित हो रहे पंत ने 45 गेंद में 46 रन की छोटी, लेकिन वनडे टाइप की पारी खेलकर बांग्लादेशी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए. इस दौरान पंत ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 4,000 रन पूरे किए. साथ ही अपनी पारी में 6 चौकों के साथ 2 छक्के लगाकर महज 32वें टेस्ट मैच में अपने 50 छक्के भी पूरे कर लिए. इसके साथ ही चर्चा शुरू हो गई है कि पंत जिस गति से छक्के लगा रहे हैं, वे जल्द ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बन जाएंगे. फिलहाल यह तमगा इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के नाम पर है, जो 88 टेस्ट मैच में 107 छक्के लगा चुके हैं.

पढ़ें- Arjun Tendulkar ने पहले ही रणजी मैच में ऐसा क्या किया, जो लोग बोले- पापा सचिन तेंदुलकर याद आ गए

पंत जल्द ही पछाड़ देंगे स्टोक्स को

ऋषभ पंत फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में औसतन 1.56 छक्के प्रति टेस्ट की गति से छक्के लगा रहे हैं. इसके उलट बेन स्टोक्स हर टेस्ट में 1.21 छक्के का औसत रखते हैं. यदि स्टोक्स इसी गति से छक्के लगाते हैं और पंत भी अपनी गति कायम रखते हैं तो वे अगले 2 से 3 साल में इंग्लैंड के कप्तान को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

Eighth Indian batter to smash 50 sixes in Test cricket 👏



Another milestone for Rishabh Pant 🔥👏#RishabhPant #India #BANvsIND #Cricket #Tests pic.twitter.com/lF7T9En1fk