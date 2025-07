Rishabh Pant: 'अंगूठा टूटा, हौसला नहीं', फ्रैक्चर के बाद भी मैनचेस्टर टेस्ट में खेलने उतरे ऋषभ पंत

Rishabh Pant: भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋषभ पंत ने एक बार फिर अपने जज्बे से फैंस और क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है. मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान अंगूठे में फ्रैक्चर होने के बावजूद वह बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आ गए. आपको बता दें कुछ समय पहले ही बीसीसीआई (BCCI) ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए जानकारी दी कि पंत भले ही विकेटकीपिंग नहीं कर सकेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह बल्लेबाजी करने उतरेंगे.

भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन ऋषभ पंत को एक गंभीर चोट का सामना करना पड़ा था. इंग्लैंड के गेंदबाज़ क्रिस वोक्स की गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन शॉट चूक गया और गेंद सीधे उनके दाहिने पैर के अंगूठे पर जा लगी. दर्द से तड़पते पंत तुरंत मैदान पर लंगड़ाते दिखे और मेडिकल टीम की सलाह के बाद उन्हें स्कैन के लिए अस्पताल भेजा गया.

Rishabh Pant is hobbling out to a standing ovation from the Old Trafford crowd! 🤯 pic.twitter.com/I1vZ1MLR16