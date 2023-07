Rishabh Pant Car Accident: सरहद पार से ऋषभ पंत के लिए दुआ, अफरीदी-शादाब खान ने की सलामती के लिए प्रार्थना

डीएनए हिंदी: क्रिकेटर ऋषभ पंत (Rishabh Pant Accident) के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही क्रिकेट जगत में हलचल शुरू हो गई थी. भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी उनके जल्दी ठीक हो जाने की दुआ मांगी जा रही है. कई पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने इस मुश्किल वक्त में उनका हौसला बढ़ाया है और उनके लिए प्रार्थना की. तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी, शादाब खान, हसन अली जैसे क्रिकेटरों ने ट्वीट कर भारतीय क्रिकेटर के जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई है.

Shaheen Afridi Prays For Pant

पाकिस्तान की पेस सनसनी शाहीन शाह अफरीदी खुद चोटिल होने की वजह से न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज नहीं खेल रहे हैं. उन्होंने भी भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के लिए प्रार्थना की है.

Praying for @RishabhPant17

शादाब खान इस वक्त बिग बैश लीग में खेल रहे हैं. उन्होंने भी पंत के लिए दुआ मांगी है और उनके जल्द से जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई है.

Prayers and best wishes for @RishabhPant17