'राहुल गांधी को भी बुलाना...' रिंकू सिंह ने पीएम मोदी को दिया शादी का कार्ड, फैन को याद आए विपक्षी नेता; सपा सांसद बनेंगी हमसफर

Rinku Singh Wedding With Priya Saroj: रिंकू सिंह शादी से पहले क्रिकेटर रिंकू सिंह परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की.

भारतीय क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज रिंकू सिंह जल्द ही शादी करने जा रहा है. रिंकू और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज दिसंबर में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. शादी से पहले क्रिकेटर रिंकू सिंह परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. मां, भाई और बहन के साथ रिंकू सिंह ने पीएम मोदी को शादी का न्योता दिया, जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है. सोशल मीडिया पर फोटो आते ही फैंस के बीच सियासी बहस छिड़ गई. ऐसे में एक फैन ने भी रिंकू से एक खास डिमांड कर दी है.

रिंकू सिंह ने मां बीना देवी, भाई सोनू सिंह और बहन नेहा सिंह के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की है. इस दौरान उन्होंने पीएम को शादी का न्योता दिया और पीएम मोदी ने भी रिंकू के पूरे परिवार का हालचाल पूछा और साथ ही फैमिली मेंबर के बारे में पूरी जानकारी ली.

पीएम मोदी को रिंकू ने दिया शादी का न्योता

रिंकू सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर शेयर की है. इस तस्वीर शेयर करते हुए क्रिकेटर ने लिखा, "परिवार के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर, उन्हें अपनी शादी में आमंत्रित कर और उनका आशीर्वाद पाकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं. ये हमारे लिए सचमुच एक बहुत ही खास पल है."

फैन को याद आए विपक्षी नेता राहुल गांधी

रिंकू सिंह ने जब पीएम मोदी से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की, तो इस फोटो को फैंस का खूब प्यार मिला. फैंस ने कमेंट में उन्हें शादी की बधाईयां भी दी.वहीं, एक फैन को विपक्षी नेता राहुल गांधी याद आ गए. रिंकू की इस पोस्ट में एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी को भी इनवाइट कर लेना. हालांकि, रिंकू ने शादी के लिए कई दिग्गज नेताओं को न्योता दिया है और अब देखना ये है कि क्या रिंकू सिंह फैन की डिमांड पूरी करने के लिए राहुल गांधी को न्योता भेजेंगे या नहीं.

कब है रिंकू सिंह की शादी?

भारतीय क्रिकेट रिंकू सिंह की शादी अगले महीने 4 दिसंबर को होनी है. रिंकू ने शादी की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है और मेहमानों को निमंत्रण भेजने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है. विवाह समारोह से पहले रिंकू और उनका परिवार कई प्रमुख हस्तियों तक पहुंच रहा है. पीएम मोदी से पहले रिंकू परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शादी का न्योता देने पहुंचे थे.

कौन हैं रिंकू सिंह की मंगेतर?

उत्तर प्रदेश के मछलीशहर से समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज क्रिकेटर की मंगतेर हैं और जल्द वो उनकी हमसफर बनने जा रही हैं. रिंकू और प्रिया की शादी में देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व की संभावित मौजूदगी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिसमें दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावना है. दिग्गज नेताओं के अलावा रिंकू ने क्रिकेटर विराट कोहली, रोहित शर्मा, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को भी शादी के लिए इनवाइट किया है.