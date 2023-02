वर्ल्डकप में हार के बावजूद भारत के लिए खुशखबरी, 'मोस्ट वैल्युएबल टीम' में इस खिलाड़ी ने बनाई जगह

Most Valuable Team: छठी बार वूमेंस टी20 वर्ल्डकप का खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की चार खिलाड़ी इस टीम में शामिल हुई हैं.

