इंडियन प्रीमियर लीग यानि आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी जल्द ही नए कप्तान का ऐलान कर सकती है. 13 फरवरी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को नया कप्तान मिल जाएगा. फैंस को उम्मीद है कि विराट कोहली को क्या फिर से टीम की कप्तानी मिलेगी. फ्रेंचाइजी सुबह 11:30 बजे इसकी घोषणा कर देगी.

कप्तानी के रेस में आगे ये स्टार

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के नए कप्तान की रेस में युवा बल्लेबाज रजत पाटीदार को सबसे आगे माना जा रहा है. कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रजत ही आरसीबी के नए कप्तान हो सकते हैं. वही कुणाल पांड्या भी इस रेस में बताए जा रहे हैं. इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार इस लिस्ट का हिस्सा हैं.

