आईपीएल 2025 को शुरू होने में अब बस 5 दिन ही बचे हैं. लीग का पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच 22 मार्च को पहला मुकाबला खेला जाएगा. ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाना है. आरसीबी अपने पहले मुकाबले के लिए कोलकाता रवाना होने से पहले बेंगलुरु के एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में अनबॉक्स इवेंट रखा है. इस कार्यक्रम में कई कलाकार भी शिरकत करेंगे और स्टेज पर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे. आइए जानते हैं कि आरसीबी के अनबॉक्स इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग कब और कहां होगी.

कहां से खरीदे आरसीबी अनबॉक्स इवेंट के टिकट?

आरसीबी अनबॉक्स इवेंट 2025 का टिकट आरसीबी की अधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं. आरसीबी अनबॉक्स इवेंट के टिकट की कीमत 800 से 5000 रुपये तक है.

कितने बजे शुरू होगा आरसीबी अनबॉक्स इवेंट?

आरसीबी अनबॉक्स इवेंट 2025 आज यानी सोमवार 17 मार्च को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित होगा. ये इवेंट भारतीय समयानुसा दोपहर 3.30 बजे से शुरू होगा.

कहां होगी आरसीबी अनबॉक्स इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग?

आरसीबी अनबॉक्स इवेंट 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग आरसीबी की वेबसाइट और ऐप पर होगी, जिसके लिए फैंस को 99 रुपये खर्च करने होंगे.

आरसीबी अनबॉक्स इवेंट में परफॉर्म करेंगे ये कलाकार

आरसीबी अनबॉक्स इवेंट 2025 में कई कलाकार परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें हनुमानकाइंड, टिम्मी ट्रम्पेट, संजीत हेगड़े जैसे कलाकार मौजूद है. टिम्मी ट्रम्पेट ऑस्ट्रेलियाई डीजे और म्यूजिक प्रोडूसर है.

