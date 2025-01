भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच कोलकाता में खेला गया. जहां इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को छोड़कर कोई दूसरा बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक सका. इंग्लैंड की आधी टीम 100 रन से पहले ही पवेलियन लौट चुकी थी.

भारतऔर इंग्लैंड के पहले टी20 मैच सेआरसीबी की टेंशन बढ़ गई है. क्योंकि नीलामी में खरीदे गए 3 खिलाड़ी भारत के खिलाफ बुरी तरह से फेल हो गए. इन खिलाड़ियों पर आरसीबी ने खूब पैसे खर्च किए थे.

23 करोड़ का लगा चूना

आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर खूब पैसे लुटाए थे. जिसमें फिल साल्ट, लियाम लिविंगस्टन और जेकब बेथेल का नाम शामिल है. आरसीबी ने फिल साल्ट को 11.50 करोड़ रुपये में खरीदा. तो वही लियाम लिविंगस्टन पर 8.75 रुपए और जेकब बेथेल पर 2.60 करोड़ रुपए खर्च कर दिए.

भारत के खिलाफ पहले टी20 मैच में फिल साल्ट बिना खाता खोले अर्शदीप की गेंद पर आउट हो गए. वही लियाम लिविंगस्टन का हाल भी बुरा रहा और वो भी गोल्डन डक पर आउट हुए. जबकि जेकब बेथेल रन बनाने के लिए जूझ रहे थे. उन्होंने 14 गेंदों का सामना करते सिर्फ 7 रन बनाए. जेकब बेथेल का विकेट हार्दिक पांड्या ने झटका.

सोशल मीडिया पर मीम्स की आई बाढ़

भारत के खिलाफ मुकाबले में आरसीबी ने जैसे ही 3 खिलाड़ी बुरी तरह से फेल हुए. वैसे ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. फैंस सोशल मीडिया पर आरसीबी को ट्रोल कर रहे हैं.

RCB fans turning on the tv to watch Salt and Livingstone pic.twitter.com/M3DXaVjrLt