IPL 2026 Players Traded List: रवींद्र जडेजा से लेकर संजू सैमसन-मोहम्मद शमी तक, देखें आईपीएल 2026 से पहले ट्रेड हुए खिलाड़ियों की लिस्ट

IPL 2026 Traded List: आईपीएल 2026 से पहले कई प्रमुख खिलाड़ियों का ट्रेड हुआ है. संजू सैमसन, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी और शेरफेन रदरफोर्ड जैसी स्टार खिलाड़ियों ने नई टीमों में जगह बनाई, जिससे टीमों की रणनीति बदल गई है. आइए देखते हैं इन खिलाड़ियों ने किन टीमों में जगह बनाई है.

आईपीएल 2026 से पहले टीमों ने अपने स्क्वाड को मजबूत करने के लिए कई बड़े ट्रेड किए हैं. इस बार रवींद्र जडेजा, संजू सैमसन और मोहम्मद शमी जैसे प्रमुख खिलाड़ियों ने अपनी नई टीम का चुनाव किया है. इस ट्रेड के बाद टीमों की रणनीति बदल गई है. आईपीएल प्रशंसकों के लिए यह ट्रेडिंग विंडो काफी रोमांचक रही और अगले सीजन में इन खिलाड़ियों की नई टीमों में परफॉर्मेंस देखने लायक होगी.

स्टार खिलाड़ियों ने नई टीमों में जगह बनाई

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने राजस्थान रॉयल्स से संजू सैमसन को अनुबंधित किया है. सैमसन की बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग में अनुभव सीएसके के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

वहीं, दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने राजस्थान रॉयल्स से नितीश राणा को टीम में शामिल किया है. राणा की निरंतर प्रदर्शन और मैच विनिंग क्षमता दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी में मजबूती देगा.

गुजरात टाइटन्स (GT) ने शेरफेन रदरफोर्ड को मुंबई इंडियंस में ट्रेड किया है. रदरफोर्ड की गति और ऑलराउंड क्षमता मुंबई इंडियंस के लिए बेहद फायदेमंद रहेगी.

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और पंजाब किंग्स (PBKS) ने इस बार कोई बड़ा व्यापार नहीं किया है.

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने अपने स्क्वाड को और सशक्त करने के लिए अर्जुन तेंदुलकर और मोहम्मद शमी को अनुबंधित किया है. तेंदुलकर का युवा जोश और शमी का अनुभव एलएसजी को तेज और स्थिर गेंदबाजी में मदद करेगा.

मुंबई इंडियंस (MI) ने शार्दुल ठाकुर, शेरफेन रदरफोर्ड और मयंक मार्कंडे को टीम में शामिल किया.

राजस्थान रॉयल्स (RR) ने भी अपने स्क्वाड को मजबूत किया और रवींद्र जडेजा, सैम करन और डोनोवन फरेरा के साथ अनुबंध किया. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इस बार कोई बड़ा व्यापार नहीं किया.

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने मोहम्मद शमी को लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रेड किया. इस तरह, आईपीएल 2026 से पहले हुई इन ट्रेडिंग गतिविधियों ने टीमों की रणनीति और स्क्वाड को काफी प्रभावित किया है.

रणनीति में बड़ा बदलाव

आईपीएल 2026 से पहले हुए ट्रेड ने टीमों की रणनीति में बड़ा बदलाव ला दिया है. संजू सैमसन, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी और शेरफेन रदरफोर्ड जैसे खिलाड़ियों का नया अनुभव और क्षमता उनकी नई टीमों के प्रदर्शन को और मजबूत बनाएगा. अगले सीजन में ये खिलाड़ी अपनी नई टीमों के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं.



