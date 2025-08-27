R Ashwin ने IPL से लिया संन्यास, लिखा- नई शुरुआत; जानें लीग में कैसा रहा है दिग्गज ऑलराउंडर का रिकॉर्ड

Ravichandran Ashwin Retirement From IPL: अश्विन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा कि खास दिन पर वह एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं. उन्होंने 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन संन्यास का ऐलान कर दिया है.

R Ashwin Retires from IPL: क्रिकेटर R Ashwin ने IPL से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के मौके पर अश्विन ने इंडियन प्रिमियर लीग से संन्यास का ऐलान किया. अश्विन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा कि खास दिन पर वह एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं.

अश्विन ने लिखा, 'खास दिन है, इसलिए एक खास शुरुआत कर रहा हूं. कहते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है, आज IPL खिलाड़ी के तौर पर मेरा समय समाप्त हो गया है, लेकिन दुनिया की अलग-अलग लीग्स को एक्सप्लोर करने का समय शुरू हो गया है.'

अश्विन ने आगे लिखा कि वो सभी फ्रैंचाइज़ीस के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने उन्हें अनगिनत यादें दीं. उन्होंने लिखा कि इन सालों में उन्होंने कई बेहतरीन रिश्ते बनाए. इसके साथ ही अश्विन ने IPL और BCCI का आभार व्यक्त किया.

IPL में कैसा रहा है अश्विन का रिकॉर्ड

R Ashwin की गिनती भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में होती है. IPL में अश्विन ने पांच टीमों के लिए खेला है. इनमें चेन्नई सुपरकिंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स शामिल हैं. अश्विन पंजाब किंग्स के कप्तान भी रह चुके हैं. वह IPL के पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं. IPL में खेले 221 मैचों में उनके नाम 187 विकेट्स दर्ज हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 833 रन बनाए हैं, इसमें एक हाफ सेंचुरी भी शामिल है. अश्विन का फाइनल सीज़न IPL 2025 था, इसमें वह चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेले थे.

