अब ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे अमिताभ बच्चन को हैरान करने वाले Google Boy कौटिल्य, जानें किस खास कोर्स की करेंगे पढ़ाई

Numerology: बहू नहीं ससुराल में बेटी बनकर रहती हैं इस मूलांक की लड़कियां, सास के साथ खूब खाती है पटरी

R Ashwin ने IPL से लिया संन्यास, लिखा- नई शुरुआत; जानें लीग में कैसा रहा है दिग्गज ऑलराउंडर का रिकॉर्ड

Bigg Boss के इस सीजन में मिली थी शो छप्परफाड़ TRP, फैंस की मांग पर बढ़ाया गई थी शो टाइमिंग

US Tariffs India: भारत पर लागू हुआ ट्रंप का अतिरिक्त टैरिफ, जानें 50 प्रतिशत टैरिफ का किन इंडस्ट्रीज़ पर पड़ेगा असर

किसान का वो बेटा जो अब है मुकेश अंबानी का पड़ोसी, एंटीलिया के बगल में ₹98,00,00000 के आलीशान घर का है मालिक

Palmistry: हथेली के इस कोने पर लगा लिया जरा सा इत्र तो चमक जाएगा भाग्य, हर काम में मिलेगी सफलता

RPF SI Result 2025: RRB ने जारी किया सब-इंस्पेक्टर का फाइनल रिजल्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

मानसून के बीच दिल्ली की यमुना नदी खतरे के निशान से हुई पार, जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ की चेतावनी जारी

Cervical Pain Causes: गर्दन के दर्द में छोटी-छोटी गलतियां पड़ सकती हैं भारी, इन 5 वजहों होता है सर्वाइकल पेन

R Ashwin ने IPL से लिया संन्यास, लिखा- नई शुरुआत; जानें लीग में कैसा रहा है दिग्गज ऑलराउंडर का रिकॉर्ड

Ravichandran Ashwin Retirement From IPL: अश्विन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा कि खास दिन पर वह एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं. उन्होंने 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन संन्यास का ऐलान कर दिया है.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Aug 27, 2025, 11:50 AM IST

R Ashwin ने IPL से लिया संन्यास, लिखा- नई शुरुआत; जानें लीग में कैसा रहा है दिग्गज ऑलराउंडर का रिकॉर्ड

Ravichandran Ashwin Retirement

R Ashwin Retires from IPL: क्रिकेटर R Ashwin ने IPL से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के मौके पर अश्विन ने इंडियन प्रिमियर लीग से संन्यास का ऐलान किया. अश्विन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा कि खास दिन पर वह एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं.

अश्विन ने लिखा, 'खास दिन है, इसलिए एक खास शुरुआत कर रहा हूं. कहते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है, आज IPL खिलाड़ी के तौर पर मेरा समय समाप्त हो गया है, लेकिन दुनिया की अलग-अलग लीग्स को एक्सप्लोर करने का समय शुरू हो गया है.'

एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले 5 खिलाड़ी, हॉगकॉग-यूएई के खिलाड़ी लिस्ट में मौजूद

अश्विन ने आगे लिखा कि वो सभी फ्रैंचाइज़ीस के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने उन्हें अनगिनत यादें दीं. उन्होंने लिखा कि इन सालों में उन्होंने कई बेहतरीन रिश्ते बनाए. इसके साथ ही अश्विन ने IPL और BCCI का आभार व्यक्त किया.

IPL में कैसा रहा है अश्विन का रिकॉर्ड

R Ashwin की गिनती भारतीय क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में होती है. IPL में अश्विन ने पांच टीमों के लिए खेला है. इनमें चेन्नई सुपरकिंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स शामिल हैं. अश्विन पंजाब किंग्स के कप्तान भी रह चुके हैं. वह IPL के पांचवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं. IPL में खेले 221 मैचों में उनके नाम 187 विकेट्स दर्ज हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट में कुल 833 रन बनाए हैं, इसमें एक हाफ सेंचुरी भी शामिल है. अश्विन का फाइनल सीज़न IPL 2025 था, इसमें वह चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेले थे.

