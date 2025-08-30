राशिद खान के घर टूटा गम का पहाड़, भाई के निधन के बाद भी मैदान पर उतरे कप्तान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिखाई इंसानियत
स्पोर्ट्स
अफगानिस्तान टीम के कप्तान राशिद खान बड़े भाई के निधन के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने उतरे. पाक खिलाड़ियों ने उन्हें सम्मान देते हुए इंसानियत दिखाई. सोशल मीडिया पर इस पल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान इन दिनों बेहद कठिन समय से गुजर रहे हैं. पिछले हफ्ते उन्होंने अपने बड़े भाई हाजी अब्दुल हलीम शिनवारी को खो दिया. इसके बावजूद राशिद ने देश और टीम की जिम्मेदारी निभाते हुए मैदान पर उतरने का फैसला किया. इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी इंसानियत दिखाते हुए उन्हें और उनके परिवार को श्रद्धांजलि दी. यह नजारा देखकर फैंस भी भावुक हो गए. सोशल मीडिया पर इस पल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
अफगानिस्तान टीम के बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने एक्स पर लिखा, “राशिद खान के बड़े भाई के निधन से बेहद दुखी हूं. एक बड़ा भाई परिवार के लिए पिता जैसा होता है. मेरी संवेदनाएं राशिद और उनके परिवार के साथ हैं.” वहीं, पूर्व कप्तान असगर अफगान ने भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अल्लाह दिवंगत आत्मा को जन्नत में जगह दे और परिवार को सब्र बख्शे.
Saddened to hear about the passing of Rashid Khan’s elder brother Haji Abdul Halim. An elder brother is like a father for the family.— Ibrahim Zadran (@IZadran18) August 25, 2025
Inna lillahi wa inna ilayhi raji’un.
My heartfelt condolences to @rashidkhan_19 and his family. pic.twitter.com/69SIHucffo
यह भी पढ़ें: Dream11 के बाद बिना स्पॉन्सर एशिया कप में उतरेगी भारतीय क्रिकेट टीम? सामने आई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट
Pakistan team offers condolences and prayers on the death of Rashid Khan's elder brother. #PakistanCricket #RashidKhan pic.twitter.com/gxwvXyYdnG— Ahtasham Riaz (@ahtashamriaz22) August 29, 2025
मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान सलमान आगा की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 182 रन बनाए. जवाब में अफगानिस्तान की टीम हारिस राऊफ की धारदार गेंदबाजी के आगे संघर्ष करते दिखीऔर 143 रन पर ढेर हो गई. राऊफ ने कुल 4 विकेट झटके, जबकि शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेट लिए. कुल मिलाकर यह मैच सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मैदान पर इंसानियत और आपसी सम्मान का दुर्लभ नजारा भी पेश हुआ.
