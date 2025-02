अफगानिस्तान के स्टार गेंदबाज राशिद खान (Rashid Khan) ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. वो अब इस प्रारुप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज गेंदबाज ड्वेन ब्रावो का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर राशिद ने तहलका मचा दिया.

ब्रावो (Dwayne Bravo) के नाम टी20 क्रिकेट में 631 विकेट रहे थे. जिनको पीछे छोड़कर राशिद खान आगे निकल गए हैं. राशिद के टी20 क्रिकेट में अब 633 विकेट हो गए हैं. उन्होंने डुनिथ वेललेज का विकेट लेकर ब्रावो का रिकॉर्ड तोड़ा था.

कितने मैचों में तोड़ा रिकॉर्ड

राशिद खान अबतक 461 टी20 मैच खेल चुके हैं. जिसमें उन्होंने 633 विकेट झटके हैं. वही ड्वेन ब्रावो ने 582 मैचों में 631 विकेट लिए. राशिद खान अब टी20 क्रिकेट के नए बादशाह बन गए हैं.

With the wicket of Dunith Wellalage, Rashid Khan now has 632 wickets in T20 cricket, the most by any bowler in the format, overtaking Dwayne Bravo (631).#SA20 pic.twitter.com/69Qv3Au7qU