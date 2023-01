Ranji Trophy 2022-23: बिहार से निकला एक और तेज गेंदबाज, हरियाणा के खिलाफ बरपाया कहर, मैच में झटके 10 विकेट

Ranji Trophy 2022-23 में बंगाल और हरियाणा के बीच खेले गए मुकाबले में आकाश दीप ने 10 विकेट चटकाए और टीम को शानदार जीत दिलाई.

