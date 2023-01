Ranji Trophy 2022-23: बिहार ने रचा इतिहास, पहली बार प्लेट ग्रुप का जीता फाइनल, अगले सीजन मुख्य दौर में एंट्री

पटना के मोइनउल हक क्रिकेट स्टेडियम में बिहार ने मणिपुर को 220 रन से शिकस्त दी और अगले रणजी ट्रॉफी सीजन के मुख्य दौर में जगह बना ली है.

