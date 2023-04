'यह पागलों के गांव में सर्कस के जोकर की तरह है' मिकी आर्थर की दोबारा नियुक्ति पर भड़के रमीज राजा

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डायरेक्टर नियुक्त किए जाने पर पूर्व चेयरमैन रमीज राजा ने नजम सेठी की जमकर आलोचना की है.

