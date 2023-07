Raju Srivastava passed away: राजू भाई को याद कर इमोशनल हुए वीरेंद्र सहवाग, यूं दी दिग्गज कलाकार को श्रद्धांजलि 

डीएनए हिंदी: मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर पूरा देश दुखी है. खेल जगत की चर्चित हस्तियों ने भी हास्य कलाकार को अपने अंदाज में याद किया है. क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने उन्हें इमोशनल अंदाज में याद करते हुए राजू भाई कहा है. खेलों की दुनिया के कई और चर्चित सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. राजनीति और बॉलीवुड से भी लगातार उनके लिए शोक संदेश आ रहे हैं.

Virender Sehwag ने याद किया राजू भाई को

वीरेंद्र सहवाग ने मशहूर कलाकार को याद करते हुए ट्वीट किया, 'ओम शांति, राजू भाई. सच्चे अर्थों में कॉमेडियन थे जिसने हमेशा लोगों को चीज़ों को गहराई से देखने की नज़र की वजह से हंसाया. उनके परिवार और फैंस के लिए संवेदनाएं.'

Om Shanti, Raju Bhai. A genuine comedian who made people laugh with clean humour and sharp observation. Condolences to his family and fans. #RajuSrivastav pic.twitter.com/HUzaWfhwgi