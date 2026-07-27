कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में राजा मुथुपंडी ने जीता सिल्वर, राष्ट्रपति मुर्मु और पीएम मोदी ने दी बधाई

Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने चौथा मेडल पक्का कर लिया है. भारत ने अब तक एक गोल्ड, दो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है. देश का चौथा मेडल राजा मुथुपंडी ने दिया है.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने चौथा मेडल पक्का कर लिया है. भारत ने अब तक एक गोल्ड, दो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है. देश का चौथा मेडल राजा मुथुपंडी ने दिया है. उन्होंने सोमवार 27 जुलाई, 2026 को पुरुषों के 65 किग्रा इवेंट में रजत पदक जीता. हालांकि, इस शानदार प्रदर्शन के बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है.आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

राजा मुथुपंडी ने पुरुषों के 65 किग्रा कॉम्पिटिशन में कुल 286 किग्रा वजन उठाते हुए दूसरा स्थान हासिल किया. तमिलनाडु के इस लिफ्टर ने स्नैच में 126 किग्रा उठाया और क्लीन एंड जर्क में 160 किग्रा उठाया. मलेशिया के अजनील बिदिन ने गोल्ड पदक जीता. कॉमनवेल्थ गेम्स के बिदिन ने रिकॉर्ड कुल 299 किग्रा के साथ स्वर्ण पदक जीता है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दी बधाई



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, "कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 65 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में रजत पदक जीतने पर राजा मुथुपंडी को दिल से बधाई. देश को आपकी कामयाबी पर गर्व है. आगे की कोशिशों के लिए मेरी शुभकामनाएं."

पीएम ने की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "वेटलिफ्टिंग में भारत के लिए एक और पदक. ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों के 65 किग्रा इवेंट में रजत पदक जीतने पर राजा मुथुपंडी को बधाई. उनकी सफलता से हर भारतीय खुश और गर्व महसूस कर रहा है. उनके आने वाले प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं."

अब तक किसने जीता मेडल?

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अब तक भारत ने चार मेडल अपने नाम किए हैं. मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किग्रा इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था, जो भारत पहला गोल्ड मेडल है. इसके अलावा ऋषिकांत सिंह (वेटलिफ्टिंग) और राजा मुथुपंडी (वेटलिफ्टिंग) ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जबकि झंडू कुमार (पैरा पावरलिफ्टिंग) ने कांस्य पदक अपने नाम किया.