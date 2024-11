स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने संन्यास का ऐलान कर दिया है. हालांकि नडाल अपना आखिरी मुकाबला घरेलू घरती पर खेलने वाले हैं. नडाल ने अपने करियर में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की है और वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं. नडाल ने 12 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन का अवॉर्ड भी जीता है. हालांकि नडाल बिग थ्री में से रिटायर होने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं. इससे पहले रोजर फेडरर ने 2022 में खेल को अलविदा कहा था. वहीं बिग थ्री में से नोवाक जोकोविच अभी भी खेल रहे हैं.

आपको बता दें कि ये साफ नहीं है कि राफेल नडाल का आखिरी मैच कब होगा. क्योंकि डेविस कप में आगे के नतीजे क्या होंगे ये साफ नहीं है. स्पेन को अपना अगला मुकाबला नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलना है, जिसके बाद जीतने वाली टीम को कनाडा या जर्मनी के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेलना होगा. नडाल के साथ के अलावा स्पेन की टीम में चार बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन कार्लोस अल्काराज, मार्शेल ग्रानोलेर्स, रॉबर्टो बतिस्ता एगुट और पेड्रो मार्तिनेज भी शामिल हैं.

