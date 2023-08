On This Day: 7 साल पहले आज ही के दिन PV Sindhu ने बचाई थी भारत की लाज, ओलंपिक में भारत को दिलाया पहला सिल्वर

डीएनए हिंदी: अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर में से एक से गुजर रहीं स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू ने सोमवार से शुरू हो रही वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपिनयशिप से पहले रविवार को जीवन को बदलने वाले अपने पिछले सात साल को याद किया. इस दौरान रियो में पहला ओलंपिक पदक जीतना भी शामिल है. सिंधू ने 20 अगस्त 2016 को स्पेन की कैरोलिना मारिन के खिलाफ महिला सिंगल्स का फाइनल में हारने के बाद रियो ओलंपिक का रजत पदक जीता था. इस ओलंपिक पदक के बाद सिंधू ने विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में कई और पदक जीते.

सिंधू ने सोशल मीडिया पर लिखा, "सात साल पहले मैं ऐसे सफर पर निकली थी जो मेरा जीवन बदलने वाला था. पिछे मुड़कर देखती हूं तो यह विश्वास करना मुश्किल है कि उस ऐतिहासिक दिन को सात लंबे वर्ष बीत चुके हैं जब मैंने रियो में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता था." उन्होंने लिखा, "यह रजत पदक, मेरे समर्पण, कड़ी मेहनत और मेरे कोच, टीम के साथियों और प्रशंसकों के समर्थन का प्रतीक है." तब सिर्फ 21 साल की सिंधू को पहला गेम जीतने के बावजूद मारिन के खिलाफ फाइनल में 21-19 12-21 15-21 से हार का सामना करना पड़ा था.

