PBKS Full Players List in IPL 2023 Auction: सैम करन के बाद कैसी है पंजाब किंग्स की टीम, यहां देखें पूरी लिस्ट

Headlines

DNA TV Show: इजरायल-हमास युद्ध में भी महाशक्तियों की बात अनसुनी, क्या ये चंद देशों की दबंगई खत्म होने का संकेत?

माॅल के टॉयलेट में महिला सफाईकर्मी से रेप, घटना के बाद आरोपी HR गिरफ्तार

PKL 2023: इन खिलाड़ियों के दम पर PKL 10 में दहाड़ेगी बेंगलुरु बुल्स, देखें सीजन 10 के लिए पूरा स्क्वॉड

अयोध्या में सरयू में ठुमके लगाते हुए महिला ने बनाई रील्स, वायरल वीडियो देखकर भड़क उठे लोग

PAK vs SL: रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने मचाया गदर, पाकिस्तान ने दर्ज की वर्ल्डकप की सबसे बड़ी जीत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING

DNA TV Show: इजरायल-हमास युद्ध में भी महाशक्तियों की बात अनसुनी, क्या ये चंद देशों की दबंगई खत्म होने का संकेत?

माॅल के टॉयलेट में महिला सफाईकर्मी से रेप, घटना के बाद आरोपी HR गिरफ्तार

PKL 2023: इन खिलाड़ियों के दम पर PKL 10 में दहाड़ेगी बेंगलुरु बुल्स, देखें सीजन 10 के लिए पूरा स्क्वॉड

किस भाषा में बात करते थे मुगल शासक 

मुस्लिम आबादी होने के बाद भी इस देश में नहीं बना सकते मस्जिद

क्या चाय पीने पर सच में उड़ जाती है नींद

Trending Video: मुलायम सिंह की फोटो के सामने जमीन पर लेटा, फूट-फूटकर रोया, सपा नेता का कारनामा देख छूट जाएगी हंसी

सिंदूर लगाकर मेट्रो में पहुंचा लड़का, लेडीज सीट पर बैठने के बाद वायरल हुआ वीडियो

अयोध्या में सरयू में ठुमके लगाते हुए महिला ने बनाई रील्स, वायरल वीडियो देखकर भड़क उठे लोग

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT

Cholesterol Remedy: शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल छानकर बाहर कर देंगी ये 8 चीजें, खुल जाएगी बॉडी की एक-एक नस

Don 3: Shah Rukh Khan नहीं तो कौन होगा नया डॉन, इन 6 सुपरस्टार्स के बीच तगड़ी टक्कर

High BP Causes: ब्लड प्रेशर के हैं मरीज तो न करें ये गलतियां, वरना हार्ट अटैक से जा सकती है जान

Solar Eclipse 2023: 14 October को लगेगा सालाना आंशिक सूर्य ग्रहण, जानें किन देशों में दिखेगा?

सिंधु वापस लेने के दावे पर पाकिस्तान को लगी मिर्ची, सीएम योगी को कह दिया गैर-जिम्मेदार

क्या है Hamas, ये आतंकी संगठन क्यों चाहता है इजरायल का खात्मा

'बाहर फट रहे थे बम, तहखाने में जाना पड़ा', Nushrat Bharucha ने बयां किया Israel का भयावह हाल

KYC के चक्कर में Aftab Shivdasani के साथ हुई डेढ़ लाख की लूट, जानें कैसे कर दी OTP शेयर करने की गलती

Jawan के बाद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका, चुपके से कमा डाले 100 करोड़

DNA Indiaस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

PBKS Full Players List in IPL 2023 Auction: सैम करन के बाद कैसी है पंजाब किंग्स की टीम, यहां देखें पूरी लिस्ट

IPL 2023 mini auction: पंजाब किंग्स ने खेला है सैम करन के रूप में बड़ा दांव, क्या इस बार बदलेगी किस्मत, यहां देखें खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट.

article-main
Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated: Dec 23, 2022, 08:05 PM IST

FacebookTwitterWhatsappLinkedin

TRENDING NOW

डीएनए हिंदी: आईपीएल मिनी ऑक्शन 2023 (IPL Mini Auction 2023) में अगर किसी टीम ने सबसे बड़ी बोली लगाई है तो वो है पंजाब किंग्स, जिसने 18.5 करोड़ रुपए में सैम करन को खरीदा और इतिहास रच दिया. सैम करन इसी के साथ आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए. पंजाब किंग्स ने सैम करन को बड़ी उम्मीदों से खरीदा है, क्योंकि ये एक ऐसी टीम रही है, जिसका आईपीएल में ज्यादातर समय प्रदर्शन खराब ही रहा है. 

लेकिन इस बार पंजाब को उम्मीद है कि कुछ अच्छे खिलाड़ियों को खरीदने से क्या पता उसकी किस्मत चमक जाए. इतनी सब उठा पटक के बाद पंजाब को अब हर हाल में अच्छा खेल दिखाना होगा. साथ ही सैम करन का भी बढ़िया इस्तेमाल लेना होगा, ताकि वो टी20 वर्ल्ड कप जैसा प्रदर्शन आईपीएल में भी कर पाएं.

आइए देखते हैं पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट, जिसके भरोसे वो उतरेगी आईपीएल 2023 खेलने...

Player Name Country Age Role Auction Price
Bhanuka Rajapaksa Sri Lanka 31 years Batsman INR 50 Lakhs(R)
Shahrukh Khan India 27 years Batsman INR 9 Crores(R)
Shikhar Dhawan India 37 years Batsman INR 8.25 Crores(R)
Prabhsimran Singh (wk) India 22 years WK-Batsman INR 60 Lakhs(R)
Jitesh Sharma (wk) India 29 years WK-Batsman INR 20 Lakhs(R)
Jonny Bairstow (wk) England 33 years WK-Batsman INR 6.75 crores(R)
Arshdeep Singh India 23 years Bowler INR 4 Cr(R)
Raj Bawa India 20 years Bowler INR 2 Crores(R)
Nathan Ellis Australia 28 years Bowler INR 75 Lakhs(R)
Harpreet Brar India 27 years Bowler INR 3.80 Crores(R)
Rahul Chahar India 23 years Bowler INR 5.25 Crores(R)
Kagiso Rabada South Africa 27 years Bowler INR 9.25 Crores(R)
Baltej Singh India 32 years All-rounder INR 20 Lakhs(R)
Liam Livingstone England 29 years All-rounder INR 11.50 Crores(R)
Rishi Dhawan India 32 years All-rounder INR 55 Lakhs(R)
Atharva Taide India 22 years All-rounder INR 20 Lakhs(R)
TBA TBA TBA TBA TBA
TBA TBA TBA TBA TBA
TBA TBA TBA TBA TBA
TBA TBA TBA TBA TBA
TBA TBA TBA TBA TBA
TBA TBA TBA TBA TBA
TBA TBA TBA TBA TBA
TBA TBA TBA TBA TBA
TBA TBA TBA TBA TBA

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर

देश और दुनिया की ख़बर, ख़बर के पीछे का सच, सभी जानकारी लीजिए अपने वॉट्सऐप पर-  DNA को फॉलो कीजिए

RECOMMENDED STORIES

VIDEO OF THE DAY

Watch more

Live tv

लोकप्रिय कहानियाँ

OMG 2 First Review: अक्षय कुमार की फिल्म में है ऐसा शानदार क्लाइमैक्स, सबसे पहले देखने वाले शख्स ने किया खुलासा

India vs Pakistan Hockey Live Streaming: भारत और पाकिस्तान के बीच होगी हॉकी की जंग, जानें कब और कहां देखें लाइव मैच

पेशाब की थैली की जगह लगा दी कोल्ड ड्रिंक की बोतल, दिमाग खराब कर देगी यह तस्वीर

केरल बनेगा केरलम, क्या है दोनों नामों का मतलब और इतिहास

RBI की घोषणा से पहले इस बैंक ने FD के ब्याज दरों में की कटौती, ग्राहकों को होगा इतना नुकसान

MORE

सर्वाधिक देखे गए

Cholesterol Remedy: शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल छानकर बाहर कर देंगी ये 8 चीजें, खुल जाएगी बॉडी की एक-एक नस

Don 3: Shah Rukh Khan नहीं तो कौन होगा नया डॉन, इन 6 सुपरस्टार्स के बीच तगड़ी टक्कर

High BP Causes: ब्लड प्रेशर के हैं मरीज तो न करें ये गलतियां, वरना हार्ट अटैक से जा सकती है जान

Urfi Javed ने पहना कीलों से बना बिकिनी टॉप, वीडियो देख चकराया फैंस का सिर, बोले- कोई गले नहीं मिलेगा

इंश्योरेंस कंपनियां कैसे तय करती हैं आपकी कार की मार्केट वैल्यू, समझें उनका IDV फॉर्मूला

MORE

पसंदीदा वीडियो

MORE

डीएनए ऑरिजिनल

IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया

Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'

Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं

Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत

Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत

MORE