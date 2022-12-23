PBKS Full Players List in IPL 2023 Auction: सैम करन के बाद कैसी है पंजाब किंग्स की टीम, यहां देखें पूरी लिस्ट

स्पोर्ट्स
IPL 2023 mini auction: पंजाब किंग्स ने खेला है सैम करन के रूप में बड़ा दांव, क्या इस बार बदलेगी किस्मत, यहां देखें खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट.
डीएनए हिंदी: आईपीएल मिनी ऑक्शन 2023 (IPL Mini Auction 2023) में अगर किसी टीम ने सबसे बड़ी बोली लगाई है तो वो है पंजाब किंग्स, जिसने 18.5 करोड़ रुपए में सैम करन को खरीदा और इतिहास रच दिया. सैम करन इसी के साथ आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए. पंजाब किंग्स ने सैम करन को बड़ी उम्मीदों से खरीदा है, क्योंकि ये एक ऐसी टीम रही है, जिसका आईपीएल में ज्यादातर समय प्रदर्शन खराब ही रहा है.
लेकिन इस बार पंजाब को उम्मीद है कि कुछ अच्छे खिलाड़ियों को खरीदने से क्या पता उसकी किस्मत चमक जाए. इतनी सब उठा पटक के बाद पंजाब को अब हर हाल में अच्छा खेल दिखाना होगा. साथ ही सैम करन का भी बढ़िया इस्तेमाल लेना होगा, ताकि वो टी20 वर्ल्ड कप जैसा प्रदर्शन आईपीएल में भी कर पाएं.
आइए देखते हैं पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट, जिसके भरोसे वो उतरेगी आईपीएल 2023 खेलने...
|Player Name
|Country
|Age
|Role
|Auction Price
|Bhanuka Rajapaksa
|Sri Lanka
|31 years
|Batsman
|INR 50 Lakhs(R)
|Shahrukh Khan
|India
|27 years
|Batsman
|INR 9 Crores(R)
|Shikhar Dhawan
|India
|37 years
|Batsman
|INR 8.25 Crores(R)
|Prabhsimran Singh (wk)
|India
|22 years
|WK-Batsman
|INR 60 Lakhs(R)
|Jitesh Sharma (wk)
|India
|29 years
|WK-Batsman
|INR 20 Lakhs(R)
|Jonny Bairstow (wk)
|England
|33 years
|WK-Batsman
|INR 6.75 crores(R)
|Arshdeep Singh
|India
|23 years
|Bowler
|INR 4 Cr(R)
|Raj Bawa
|India
|20 years
|Bowler
|INR 2 Crores(R)
|Nathan Ellis
|Australia
|28 years
|Bowler
|INR 75 Lakhs(R)
|Harpreet Brar
|India
|27 years
|Bowler
|INR 3.80 Crores(R)
|Rahul Chahar
|India
|23 years
|Bowler
|INR 5.25 Crores(R)
|Kagiso Rabada
|South Africa
|27 years
|Bowler
|INR 9.25 Crores(R)
|Baltej Singh
|India
|32 years
|All-rounder
|INR 20 Lakhs(R)
|Liam Livingstone
|England
|29 years
|All-rounder
|INR 11.50 Crores(R)
|Rishi Dhawan
|India
|32 years
|All-rounder
|INR 55 Lakhs(R)
|Atharva Taide
|India
|22 years
|All-rounder
|INR 20 Lakhs(R)
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