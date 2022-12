PKL 9: Puneri Paltan के Pankaj Mohite ने किया कमाल, जीता हुआ मैच हार गई Tamil Thalaivas

Pro Kabaddi League 2022: सेमीफाइनल मुकाबले में पुनेरी पलटन ने तमिल थलाइवाज को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी के फाइनल का टिकट हासिल किया.

puneri paltan beats tamil thalaivas to qualify final for the first time in pkl history pankaj mohite super 10